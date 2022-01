La apuñalaron frente a su bebé para robarle el celular

lunes 17 de enero de 2022 | 6:05hs.

Una joven que se encontraba esperando el colectivo junto a su bebé y a su hermana menor fue asaltada por un delincuente que la apuñaló, robó y se dio a la fuga. El hecho ocurrió el sábado por la noche, en el barrio Miguel Lanús de Posadas.



El asalto se conoció luego de que Roberto Carlos L. (50) se acercó, alrededor de las 23.30, a la Comisaría Décima. En sede policial manifestó que mientras circulaba por la avenida Colectora Tulo Llamosas y la calle Isla Soledad en Miguel Lanús, visualizó a una mujer con sangre en la espalda y se detuvo a preguntar qué había sucedido.



Es así que Priscila A. (22), en conversación con Roberto, manifestó que había sido atacada por un hombre en la parada de colectivos de la mencionada intersección. Según la muchacha, el delincuente la amenazó con un cuchillo con intenciones de robarle y, ante su resistencia, le produjo dos cortes en el brazo y antebrazo derecho.



Además de herirle con cortes, no cesó con el ataque, le dio una puñalada cerca del hombro izquierdo y le robó el celular para luego darse a la fuga.



Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital de Fátima donde recibió atención médica. Allí mismo fue visitada y entrevistada por los efectivos policiales de la Décima, quienes se trasladaron para constatar lo sucedido y tomarle la denuncia correspondiente a la víctima.



Fue entonces que la joven detalló que al momento del hecho se encontraba en compañía de su hijo de once meses y su hermana Eliana A. (13) en la parada que está frente a Terminal de Transferencias y el Campus de la Universidad Nacional de Misiones.



Allí fue abordada por un hombre quien exhibió un cuchillo tipo tramontina pequeño con intenciones de robo, la hirió con el arma blanca y, finalmente, le sustrajo su teléfono marca Alcatel 1V Plus. Luego el delincuente se dio a la fuga con rumbo desconocido.



Posterior a la denuncia formal de la víctima, la misma fue trasladada a la División Sanidad Policial UR-X donde el médico policial de turno verificó las heridas de arma blanca y dictaminó que presentaba una herida punzocortante en la espalda, además de escoriaciones en el brazo y antebrazo.



Diferentes comisiones policiales se abocaron a la búsqueda del atacante, pero hasta el cierre de esta edición se desconocía sobre su paradero. En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del juez Marcelo Cardozo.