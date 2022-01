FMI: cumbre entre Martín Guzmán y la oposición quedó en suspenso

lunes 17 de enero de 2022 | 6:02hs.

La reunión entre Martín Guzmán, gobernadores y jefes de bloque de la oposición prevista para esta jornada quedó en stand by.



En ese encuentro el ministro de Economía y Fianzas iba a exponer sobre los avances en la negociación con el Fondo Monetario Internacional para el pago de la deuda de 57 mil millones de dólares contraída durante la gestión de Mauricio Macri pero la convocatoria formal del gobierno nacional nunca se formalizó. Tanto que hoy Guzmán estará junto a Alberto Fernández y Matías Kulfas en San Juan en el lanzamiento de la asociación pública-privada para la generación de energía limpia en seis provincias.



Hoy en el auditorio Eloy Camus del centro cívico sanjuanino, se espera además la presencia de los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Rioja, Catamarca y San Juan junto a Alberto, Guzmán y Kulfas. Por eso en el oficialismo daban por caída la reunión entre el ministro de Economía y la oposición.



El jefe del interbloque de Juntos, Cristian Ritondo (PRO), confirmó que no hubo invitación formal al encuentro para analizar los presuntos avances con el Fondo ante la falta de acuerdo que Guzmán adjudicó a diferencias sobre el “sendero fiscal” con el organismo de crédito multilateral.



Desde el inicio, el diálogo entre la Casa Rosada y Juntos estuvo trabado. La principal coalición opositora había resuelto en su mesa nacional que ni Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), ni los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) ni Gustavo Valdes (Corrientes) asistieran a la reunión que Alberto y Guzmán mantuvieron de manera presencial con once gobernadores del oficialismo en Casa Rosada. Luego los mandatarios radicales se desmarcaron de Larreta y enviaron funcionarios de sus administraciones al encuentro.



Hasta el pasado viernes hubo contactos informales entre el oficialismo y la oposición que se sumaron a las conversaciones que el radical Morales había mantenido con el presidente y con Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados y principal canal del diálogo con el resto de las fuerzas en el Congreso.



El gobernador de Jujuy se había mostrado como el ala racional y de centro en Juntos al reclamar que había que “escuchar” a Guzmán teniendo en cuento que la deuda con el FMI la había contraído la administración de Cambiemos. Así, el gobierno y los jefes parlamentarios y gobernadores de Juntos por el Cambio empezaron a acercar posiciones para concretar la postergada reunión por la negociación con el FMI. Pero todavía faltaba definir el lugar en el que se desarrollaría la reunión.



El fin de semana desde el gobierno hicieron trascender que los gobernadores radicales junto a Larreta y los jefes de bloques del Congreso Mario Negri, Alfredo Cornejo, Cristian Ritondo, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni -entre otros- podrían reunirse con Guzmán en el Palacio de Hacienda. Pero nunca llegó la convocatoria oficial y desde el Poder Ejecutivo confirmaron que la reunión está caída y sin fecha de realización.



“Nosotros solamente estaremos en una reunión de trabajo, si es con todos los bloques y el ministro, si se hace en el Congreso. Y le pedimos que ya venga al menos con un borrador del proyecto de ley que se vaya a tratar”, declaró Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del Interbloque Federal.



Desde el sector del Frente de Todos que lidera Máximo Kirchner había propuesto directamente no recibir los jefes opositores alegando que la deuda que contrajo Macri con el FMI nunca había pasado por el Congreso ni se había discutido con el resto de las fuerzas políticas.



Cafiero, en Estados Unidos

Además, en medio de la negociación con el FMI, el canciller Santiago Cafiero viajó anoche a Estados Unidos para reunirse mañana con el secretario de Estado, Antony Blinken, uno de los funcionarios más influyentes de la administración de Joe Biden.



El encuentro entre Cafiero y Blinken se concretará días después de que la Argentina asumió la Presidencia Pro Tempore 2022 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un foro regional del que Estados Unidos no forma parte.



“La bilateral estaba prevista. Nada tienen que ver con la Celac”, señalaron desde el ministerio de Relaciones Exteriores, al negar que el cónclave haya sido coordinado por un posible malestar de Estados Unidos ante la asunción del presidente Alberto Fernández al frente de la Celac.