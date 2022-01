Defender el jardín frente a la ola de calor

lunes 17 de enero de 2022 | 0:00hs.

El tiempo seco y las altas temperaturas son causa de frustración para muchos jardineros. Los climatólogos son unánimes en cuanto a que estos períodos de sequía serán cada vez más frecuentes. Cimientos consultó a Fabiana Miño, especialista en plantas y jardines, sobre cómo ayudar a las plantas a resistir a las condiciones climáticas extremas y cómo minimizar el riesgo de potenciales daños estivales.



En veranos muy calurosos con temperaturas extremas, hay que tener ciertos cuidados para proteger el jardín. Lo ideal es prepararlo, pero si hubo tiempo para hacerlo o no se tuvo en cuenta de ese detalle, este es momento.



En primer lugar, indicó Miño hay que organizar el jardín distribuyendo o plantando las plantas de acuerdo a sus exigencias: luz, humedad y suelo.



Exigencias de luz: las plantas pueden ser de interior o exterior. Algunas requieren sombra, otras, media sombra. Algunas necesitan sol directo o indirecto, otras toleran el sol de la mañana, otras el de la tarde, o bien el sol de todo el día. “Este es el primer detalle que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos nuestro jardín o cuando compramos una planta, de ello va a depender la salud de nuestro vegetal. Una planta de interior puede estar dentro de la casa, debajo de una pérgola, debajo de un árbol o en un rincón sombreado”.



Una vez identificado si la planta es de interior o exterior se debe pasar al segundo requerimiento que es la humedad. “Asesorarse si la planta requiere mucho, escaso o muy escaso riego. Conocer esto nos ayudará a agruparlas de acuerdo a sus exigencias hídricas para que ellas formen pequeños microclimas y se protejan entre sí”, agregó.



Y, por último, pero no menos importante es saber qué tipo de suelo o sustrato requiere cada especie, algunas requieren suelos ricos, mientras otras toleran suelos pobres, algunas necesitan suelos profundos para desarrollar sus raíces mientras otras pueden crecer perfectamente en suelos más superficiales.



“Si tenemos estos cuidados al diseñar nuestro jardín tendremos bastante resuelto el tema de las temperaturas extremas, ya sea invierno o verano”.



Protección

En verano en la provincia, además del calor, se experimenta la falta de agua; por eso es fundamental optimizar al máximo el uso de este recurso tan importante. Miño delineó algunos tips para para cuidar el jardín y ahorrar agua.



Agrupar las plantas que tienen las mismas exigencias de agua.



Cubrir el suelo de los canteros con una capa muy delgada de mantillo o cubre suelo. “Usarlo brinda muchos beneficios a nuestro jardín, retiene la humedad, evita la erosión del suelo y aporta nutrientes ya que al ir descomponiéndose incorpora materia orgánica”, destacó.



Regar a última hora de la tarde, antes de que oscurezca, o por la mañana antes de que caliente el sol para evitar la evaporación del agua y que el sol caliente la misma.



La especialista en plantas y jardines recomienda regar profundamente y con frecuencia, pero “si hay escasez de agua hay que regar profundamente y de vez en cuando ya que esto estimula un crecimiento más profundo de las raíces en las capas del suelo más frías o menos calientes”.



Existen productos que fertilizan y reducen el estrés térmico de las plantas y puede ayudar a protegerlas, es un producto realizado a base de algas. También existen mejoradores de suelos.



Recuperar el verde

Por regla general, el césped sufre enormemente en caso de sequía. Con respecto a su cuidado para Miño es recomendable regar despacio, pero de forma prolongada, también se puede regar con un aspersor de alta presión, y a la hora de cortarlo o podarlo es mejor no hacerlo tan bajo y así permitir que este se dé sombra a sí mismo.



“No aplicar fertilizantes químicos en días de temperaturas muy altas y a la hora de aplicarlo tener mucho cuidado de no pasarse en la dosis para evitar quemaduras”.



Plantas

El calor del verano hace que las plantas detengan tanto las floraciones como el crecimiento, el sol castiga fuerte y el jardín comienza a sufrir las consecuencias.



Si las plantas comienzan a deteriorarse será mejor trasladar las macetas que estén expuestas al sol directo hasta un lugar más sombreado. “Aunque tengan plantas de sol, recordemos que las macetas de plástico calientan mucho más en verano”.



Según la jardinera a la hora de plantar elegir plantas, optar por las nativas que se adapten más fácilmente a al jardín y recordó que un jardín con mucha biodiversidad tiene más posibilidades de sobrevivir a temperaturas extremas cómo así también al ataque de enfermedades y plagas.



Para finalizar aconsejó la instalación de pérgolas o cercos vivos con enredaderas de rápido crecimiento, ya que son una alternativa “para proteger nuestras plantas más delicadas”.