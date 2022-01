Para la OMS, el pico de contagios de Covid en Europa “está cerca”

lunes 17 de enero de 2022 | 6:02hs.

El pico de casos de contagios de coronavirus a través de la variante Ómicron podría llegar “antes de lo esperado”, señaló el director de la OMS Europa, Hans Kluge, quien evaluó que países como Italia y Grecia se están “acercando mucho” al tope de casos.



“El pico en Europa es probable que llegue antes de lo esperado”, es decir, “dentro de dos o tres semanas”, dijo Kluge, entrevistado por la RAI 3.



El funcionario ponderó la estrategia del gobierno de Italia, al que consideró “el camino correcto, con vacunas, terceras dosis, barbijos”, y aseguró que “las escuelas deben ser las últimas en cerrar”.



De la variante Ómicron “no se puede escapar”, e incluso si es “más leve a nivel individual”; teniendo en cuenta “la cantidad de personas no vacunadas, esperamos que en cualquier momento entre ahora y marzo 40 de 53 países europeos sufran mucho estrés en hospitalizaciones y terapias intensivas”, advirtió Kluge.



El director de la OMS Europa confirmó las previsiones hechas en los últimos días acerca de que la mitad de los europeos podrían estar infectados por Ómicron en los próximos dos meses.



Un pronóstico que parte de un cálculo realizado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud (Ihme), de la Universidad de Washington, advirtió que más del cincuenta por ciento de la población europea habrá contraído la variante Ómicron en las próximas seis a ocho semanas, según el ritmo actual de transmisión.



Aun así, Kluge se declaró entre los “optimistas”, si la vacunación sigue avanzando, porque los datos recogidos hasta el momento confirman que es “diez veces menos probable contraer enfermedades graves o morir” si se tiene la inmunización, por lo que llamó a avanzar con la tercera dosis.



La rápida expansión de Ómicron tiene sus efectos sobre la salud pública: entre estos se cuenta la proliferación de casos del llamado “Covid prolongado”, que implica síntomas leves pero que los pacientes los siguen padeciendo por mucho tiempo, incluso durante seis meses o más.



Reino Unido en baja

Por otra parte, Inglaterra anunció que no va a pedir ninguna prueba para acceder al país a los viajeros que tengan la pauta completa de vacunación a partir de febrero, ya que el gobierno se prepara para levantar todas las restricciones, según informa el diario The Times.



El anuncio oficial de la medida supondrá un impulso para el sector turístico, está previsto para el 26 de enero, día en el que se espera que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, levante las restricciones que estableció en diciembre para combatir la variante Ómicron. Tras unas semanas inmerso en un significativo repunte de los contagios, los casos diarios de Reino Unido comienzan a consolidar una tendencia decreciente.

Ómicron provoca síntomas incluso antes de dar positivo

Se sabe que la variante Ómicron es mucho más contagiosa que el resto, pero también se dieron a conocer nuevas revelaciones acerca de ella.



Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, en España, afirmó que esta variante provoca síntomas incluso antes de dar positivo, algo que es toda una novedad ya que no había ocurrido nunca con ninguna de las variantes anteriores.



Esto es un gran problema debido a que una persona que se encuentre alerta debido a posibles síntomas puede ir a testearse siendo portador de la variante Ómicron y dar negativo.



Además, provocaría que la persona continúe con su vida normal debido al resultado obtenido en el test y se encuentre contagiando a otras personas.



Badiola también hizo referencia a que no se puede “comparar la situación de la gripe con la situación de la pandemia”. Esto se explica debido a que podría aparecer una nueva variante, tal como ocurrió cuando apareció Ómicron, luego de la presencia de la variante Delta.



Badiola también hizo referencia a la incertidumbre que gira en torno a la pandemia, si esta variante, que puede o no aparecer, será más grave y contagiosa o menos que aquellas ya existentes.



Lo importante acerca de esto es que el doctor llama a “ser muy prudente” acerca de un futuro cercano, a pesar de las revelaciones que indican una posible baja en la curva de contagios.