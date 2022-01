‘Belle’ la versión tecnológica de Mamoru Hosoda del clásico ‘La Bella y la Bestia’

lunes 17 de enero de 2022 | 6:00hs.

El próximo jueves 20 se estrenará en la Argentina “Belle”, la nueva película del director japonés Mamoru Hosoda, que es una adaptación del clásico cuento “La Bella y la Bestia”. Se trata de un filme animado con un gran despliegue visual y musical que, con un elaborado diseño de personajes y escenarios, cuenta una historia profundamente humana. Combina un nivel artístico muy original con llegada a los escenarios globales.



Después de haber sido nominado para el Oscar a mejor película con “Mirai: mi pequeña hermana”, en 2018, muchos comenzaron a hablar de Hosoda como “el nuevo Hayao Miyazaki”, en referencia al famoso creador del estudio Ghibli, aunque otros consideran que es más apropiado compararlo con Yasujiro Ozu, precursor del cine japonés.



Originalidad

Con “Belle”, Hosoda vuelve a destacarse por su original labor artística, esta vez retomando dos temáticas que desarrolló previamente: la cuestión del avance tecnológico, que aparece en “Digimon” (1999) y en “Summer Wars” (2009), y las criaturas sobrenaturales, reflejadas en “Los niños lobo” (2012) y en “El niño y la bestia” (2015).



La primera exhibición de la película “Belle”, que dura dos horas, se hizo en julio de 2021, en el Festival de Cannes, donde fue recibida con una ovación histórica. A los pocos días se estrenó en Japón, donde fue una de las más vistas del año pasado. Fue estrenada recientemente en Estados Unidos y ahora es el turno de nuestro país, además de México y Chile.



Presenta una readaptación de “La Bella y la Bestia” en un contexto totalmente distinto. La acción sucede en el Japón actual y en gran parte en un mundo virtual de fantasía, en donde la protagonista tiene un alter ego.



Al principio, el filme presenta la vida de Suzu Naito, una adolescente de 17 años muy tímida y acomplejada. Vive en un pueblo en Köchi, en una zona rural del país, junto con su padre, luego de haber perdido a su madre cuando era pequeña. Juntas, solían cantar. Dolida porque su madre murió por salvar a un niño que se estaba por ahogar, lo que la hace sentirse abandonada, deja de hacer música.



Nuevo comienzo

Todo cambia cuando, por consejo de una de sus pocas amigas, ingresa al mundo virtual “U”. Es una suerte de plataforma total que promete a sus 5.000 millones de usuarios “tener un nuevo comienzo” y convertirse en “quien quieras ser”.



En la mega red, con la ayuda de su amiga amante de la tecnología, Suzu se transforma en Belle y vuelve a cantar. Demuestra su talento artístico y llama la atención con su figura carismática, su look esplendoroso y un larguísimo pelo rosa. El único detalle físico que tienen en común son las pecas. Por eso en el título original en japonés, la película se llama “Bella, la princesa de los dragones y las pecas”.



Vence la indiferencia inicial y se convierte en un ícono popular, musical y estético. Conocerá los elogios desmedidos y las críticas despiadadas que se vierten en el anonimato de las redes.



Como en la historia contada por Disney hace 30 años, Belle se encuentra con la furia de la Bestia, que en este caso es un dragón antisocial que aterra y fascina a la vez a la protagonista. Su conducta hace que sea perseguido por la patrulla superpoderosa que vigila la mega red. Pero, a la vez, la bestia es amada por los niños. Suzu busca saber quién es realmente ese monstruo.



Los climas musicales creados por Taisei Iwasaki y la voz de Kaho Nakamura en la versión original están al nivel de lo logrado por su antecesora de Disney, muy reconocida por su aspecto musical.



En el diseño de personajes estuvo Jin Kin, un experimentado animador surcoreano que trabajó en películas como “Frozen”, “Moana”, “Enredados” entre otros.



Erik Wong, un arquitecto e ilustrador londinense, creó la forma en la que se ve el mundo virtual: una suerte de ciudad industrial de cielo crepuscular, con rascacielos en mosaico que contrastan con la magia surreal y colorida de los personajes que pululan en ese metaverso digital.



Un párrafo aparte merece la vestimenta de Belle: el creador es el diseñador de moda vanguardista Kunihiko Morinaga. Junto con la película, se presenta la colección primavera/verano 2022 “Anrealage”, que consiste en llevar a la realidad material los hiper tecnologizados atuendos que usa la protagonista en el mundo virtual.



Además, desde Irlanda, Tomm Moore y Ross Stewart, los reconocidos directores de “Wolfwalkers”, de Cartoon Saloon, aportaron los diseños de escenarios y fondos. Con este estudio los une una característica en común: la independencia.



“Fundé el estudio Chizu para hacer películas de manera independiente. Desde su creación, no he realizado una sola película bajo pedido. Lo más importante es que la iniciativa de mis películas y sus temas sean míos, quiero sentir que son necesarios para este mundo”, señaló Hosoda.



Consultado sobre la importancia de que se haya proyectado una película de animación en un festival tan renombrado como Cannes, Hosoda señaló que siguen existiendo “prejuicios”.



“Ficción, documentales, imágenes de síntesis, no hay que categorizar los géneros. La animación no es más que un medio para hacer cine. Todavía hay muchos prejuicios, algunos subestiman la animación. Pero en la historia de las bellas artes el dibujo estaba allí, mucho antes que el cine. La animación existía de cierto modo antes que las tomas reales. El contenido es lo más importante”, dijo Hosoda.