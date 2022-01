Tres prefecturianos declararían ante la Justicia por la muerte de Caballero Ibarra

domingo 16 de enero de 2022 | 3:30hs.

A casi una semana de la muerte del paraguayo Rodrigo Caballero Ibarra (22), quien murió a causa de un disparo de arma de fuego que recibió tras un confuso episodio que mantuvo el lunes pasado con efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en un sector costero de Colonia Oasis, en Jardín América a donde llegó de forma ilegal junto a su prima tras cruzar en una lancha el río Paraná desde el vecino país, el Ministerio Público Fiscal Federal de Oberá avanzó en varias cuestiones sobre la reconstrucción del hecho.



Uno de los primeros aspectos que este medio pudo saber en base a fuentes ligadas a la investigación es que los efectivos implicados en el polémico operativo fueron tres, todos ellos pertenecientes al Nivel 5 cuyas identidades hasta el momento no trascendieron y que instantes antes del hecho salieron de una base que la mencionada fuerza posee en Puerto Maní.



Al respecto, se consignó que la patrulla estaba compuesta por un encargado de conducir una de las lanchas de Prefectura y otros dos camaradas que fueron dejados en tierra por el primero para realizar recorridas de prevención por el sector donde luego se toparon con los ocupantes de la embarcación paraguaya.



Fue en medio de estos patrullajes cuando uno de los dos uniformados que quedaron en cercanías a la costa escucharon a lo lejos el arribo de una lancha que se aproximaba. Para ese entonces, quien guiaba el móvil fluvial de PNA ya estaba de retorno a la base por lo que se sospecha no habría tenido participación en el trágico suceso.



En ese contexto se habría producido un intento de demorar a los desconocidos en donde uno de los prefecturianos intentó sujetar la embarcación para que no regresara nuevamente a costa paraguaya.



Pero en medio de un forcejeo entre éste y el joven fallecido se habría producido el disparo mortal.



Por otro lado, otra novedad saliente que registró la investigación durante las últimas horas fue la intervención de personal de Gendarmería Nacional (GNA), quienes fueron requeridos por la Justicia Federal de Oberá para que intervengan en la recolección de pruebas por este hecho.



Y entre algunas de las diligencias hechas por los gendarmes se destacan una serie de muestras fotográficas que se hicieron del terreno en donde Caballero Ibarra y su hermana pretendían arribar tras el previo pago de 5.000 pesos en efectivo por dicho pase clandestino.



También se procedió a la realización de una prueba científica conocida como absorción atómica que tiene como objetivo detectar rastros de pólvora en los efectivos implicados en el trágico operativo. Y cuyos resultados hasta ayer no habían trascendido.



Ambas medidas fueron remitidas a la Justicia Federal, que por estas horas evalúa llamar a declarar a los tres prefecturianos. Y que de acuerdo a las fuentes podría concretarse a finales de la semana próxima.



Esto podría implicar una posible orden de detención para al menos uno de los tres uniformados, quien sería el responsable del disparo que acabó con la vida del joven paraguayo.



Si bien por ahora no trascendió la acusación que podría caberle a los responsables del hecho, todo apuntaría a que la figura que les cabría ante los elementos que se tienen hasta el momento en la causa sería homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario público, calificación legal que en caso de comprobarse su autoría en instancia de debate oral representa la pena de prisión perpetua.



Forcejo y disparo

Una de las principales cuestiones que la Justicia deberá dilucidar es bajo qué circunstancias se produjo el encuentro entre los paraguayos y los efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en cercanías a la costa misionera.



Sobre esto existen varios testimonios que ya fueron recolectados por la Policía paraguaya, en donde en primera instancia se denunció el grave episodio, y que tiene que ver con los aportes dados por Celina Escobar (26), prima de la víctima y que también pretendían cruzar al país para luego viajar a Buenos Aires y del pasero encargado del cruce.



En relación a esto último existe un punto contrapuesto entre la reconstrucción dada por ambos sobre la violenta recepción que tuvieron por parte de los uniformados. Y tiene que ver con la cantidad de disparos que uno y otro afirma que existió esa tarde.



En el caso de la familia del fallecido dice que fueron entre seis y siete. Mientras que el joven indicó que fueron sólo dos disparos.



“Cuando quisimos cruzar para el lado de Argentina nos dispararon efectivos de la Prefectura sin mediar palabras”, sostuvo Celina Escobar a medios de prensa del Paraguay sobre el momento del ataque.



También aseguró que “fue contra todos, yo porque me tiré nomás no fui alcanzada, pero tengo un rozón de bala” mientras exhibía el rozón de bala que tuvo en el brazo derecho a causa del ataque.



“Rodrigo vino para jugar el domingo un partido y para pasar las fiestas con su familia”, agregó la mujer sobre el encuentro de fútbol al que su primo asistió en el Club San Juan, de Capitán Meza, en el departamento de Itapúa.



Según trascendió, Rodrigo tenía a toda su familia en el barrio Jaguarazapá, del distrito de Capitán Meza. Pero desde hacía varios años vivía junto a su prima en Buenos Aires, en donde se ganaba la vida con trabajos de albañilería.



Por su parte, el joven que manejaba la lancha comentó que fue él quien al regresar a costa paraguaya con el joven malherido lo trasladó un tramo con su vehículo particular hasta el domicilio de un familiar de la víctima, quien finalmente fue quien llevó al paraguayo hasta el sanatorio Divino Niño de Capitán Meza en donde por desgracia ingresó sin vida.



La versión de PNA

Ante la grave acusación que recorrió distintos medios de comunicación de ambos países sobre el mencionado procedimiento de la Prefectura, el cónsul de Paraguay en Posadas, Rolando Goiburú, intercedió en el tema y solicitó precisiones sobre las circunstancias del ataque que sufrió su compatriota.



Tras consultar con el Juzgado Federal de Oberá, el representante diplomático pudo acceder a un informe preliminar que la citada fuerza federal remitió a la Justicia en donde confirma su participación y en donde se buscó explicar las actuaciones hechas por tres de sus uniformados.



“En concreto se manifiesta que el personal de Prefectura Nivel 5 de Puerto Oasis, sobre intervención que se hizo, trató de dar alto a una embarcación con tres personas y que ellos dieron la vuelta haciendo caso omiso, tratando de retornar a aguas paraguayas”, relató Goiburú sobre parte del comunicado.



En el acta de procedimiento, que a su vez forma parte de un sumario administrativo interno de la fuerza, también se detalla que ante la actitud poco colaborativa de los desconocidos, los uniformados intervinientes “habrían hecho dos disparos intimidatorios y controlados, hacia el suelo, para que depongan de la fuga”.



Una versión que trascendió ayer indica que el mismo pasero que estuvo a cargo del pase del fallecido y su prima había realizado minutos antes otro cruce por el mismo sector y que desde hace un tiempo estaba en el ojo de los prefecturianos.

Tras el ataque el pasero trasladó a la víctima desde la costa hasta la casa de un familiar en Capitán Meza.



Pedido de cancillería paraguaya

Luego de conocerse la intervención formal por parte de la Justicia Federal de Oberá en la investigación por la muerte del paraguayo Rodrigo Caballero Ibarra (22), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay emitió un comunicado dirigido a las autoridades gubernamentales argentinas en donde solicita el esclarecimiento del suceso que se cobró la vida de su compatriota.



Al respecto, la Cancillería del vecino país comunicó que se ha instruido a su Embajada en Buenos Aires que transmita al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, en donde hace ver que “existe profunda preocupación ante la gravedad de los hechos denunciados, el pedido de su pronto esclarecimiento y que los responsables sean sometidos a la justicia”.



“Considerando la gravedad de la situación, se ha tomado contacto con la Embajada Argentina en Asunción, solicitando su colaboración en el seguimiento del caso hasta el esclarecimiento de los hechos, manteniendo informada a esta Cancillería de las resultas de los sumarios abiertos y de cualquier otra información que considere relevante con relación al caso”, se puede leer en una parte del comunicado.