“No pido que me acepten, sólo respeto y que no me juzguen”

A veces lo único que se necesita para vivir en paz es el respeto, generalmente es lo que sienten que falta las personas transgénero. La discriminación golpea al más débil y provoca heridas que no pueden sanar mientras no sean respetadas como personas más allá del género o de su elección sexual.



Alejandra Chris tiene 18 años y desde muy pequeña sentía que ser mujer era lo que la identificaba. A los 13 años, a través de internet, mirando videos de la historia de Cristina La Veneno, entendió que había nacido hombre pero que internamente se sentía como mujer. Le llevó un tiempo entender el proceso de pasar a ser una mujer trans, pero hoy no permite que nadie la haga sentir menos por su género.



La palabra transgénero o trans es un término general para las personas cuya identidad de género se diferencia de su sexo asignado al nacer. Aunque la palabra y la definición entraron en uso a finales del siglo XX, las personas que se definen como tal existieron en todas las culturas a lo largo de la historia y enfrentaron mayores dificultades de las que se enfrentan las personas trans actualmente.



“Yo de chiquita me vestía con la ropa de mi hermana, me maquillaba e incluso mi hermana me disfrazaba y se reía con sus amigas. En mi inocencia no sentía que se burlaban de mí porque yo me sentía bien vestida como mujer y maquillada. Desde el jardín de infantes siempre estuve con las mujeres, no me sentía bien con los varones, pero no entendía qué era lo que sucedía hasta los 13 años”, contó.



La joven, que este año cursará el último año de la escuela secundaria y pretende estudiar profesorado, se siente bendecida por haber nacido en una época en que es menos complicado ser trans.



“Yo escucho la experiencia de los integrantes de la comunidad trans de Iguazú y sinceramente agradezco a Dios que nunca me pegaron, nunca me violaron y nunca me hicieron nada por mi género. Si bien al principio me identificaba como un hombre gay, con el pasar del tiempo entendí que no tenía que esperar para demostrar lo que realmente soy, soy una mujer trans”.



“Mi papá y mi mamá aceptan mi decisión, pero para ellos sigo siendo el hijo o Alejandro. Mi hermana mayor directamente no acepta que sea una mujer trans. Lo bueno es que mi familia me acogió y no me echó a la calle como ocurre en muchos lugares. Tengo la posibilidad de seguir estudiando y ser alguien en la vida”, compartió.



En la escuela, Ale Chris no siente rechazo por su género, sin embargo, comenzó los trámites legales para hacer el cambio de DNI.



“Hasta el día de hoy me toca hacer educación física con los varones; no me molesta, pero me gustaría poder cambiar eso. Es por eso que comencé con los trámites de cambio de DNI para lograr esos pequeños cambios que son grandes pasos para mí. Nunca me discriminaron los profesores, paro ellos yo soy Ale”, relató.



Respecto al futuro, pretende acceder a tratamientos hormonales y también a una cirugía de implante de mamas. Al finalizar sus estudios poder trabajar y así valerse por sí misma.



“La gente nos juzga porque hoy por hoy la única forma que tienen los trans para sobrevivir es la prostitución. Yo no quiero eso para mí, para eso voy a estudiar y a trabajar para tener mis cosas y mi casa. Lo único que pido es que no me juzguen, no busco que me acepten, quiero respeto así como yo respeto a los demás”.



Dirección de Diversidad de Género

La Ciudad de las Cataratas es el primer municipio de Misiones que cuenta con una Dirección de Diversidad de Género. Desde su creación logró unir a la comunidad LGBTQ+ de Iguazú e impulsó políticas públicas de salud y diferentes programas para ayudar a la comunidad, que enfrenta una serie de problemas, como la discriminación, falta de trabajo y acceso a la salud.



“Desde que empezó a trabajar, la dirección comenzó a haber cambios, hubo reuniones, accedemos a mayor información sobre nuestros derechos, los trámites legales que tenemos que hacer para acceder a la documentación legal, entre otras cosas. Fue muy productivo para la comunidad contar con el apoyo desde el sector del gobierno”, destacó Ale Chris.



La primera vez que en Iguazú se visibilizó la comunidad LGBTQ+ fue cuando desde la dirección se realizó la primera marcha del orgullo a fines de octubre, cuando hubo un cambio de mentalidad sobre todo en las nuevas generaciones que comienzan a ver la diversidad de género como algo cotidiano.

