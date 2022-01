Relevan a la población trans para la implementación de políticas públicas

domingo 16 de enero de 2022 | 6:05hs.

En junio de 2021 se aprobó en el Congreso Nacional la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero 'Diana Sacayán-Lohana Berkins', una iniciativa que dispone que el sector público debe reservar, al menos el 1% de sus cargos y vacantes para personas travestis, transexuales y transgénero.



Si bien la provincia de Misiones aún no está adherida a la ley, desde 2020 se conformó la Mesa de Diversidad Sexual con el objetivo de avanzar en diferentes acciones que garanticen la inclusión social del colectivo LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersex, queer y al final se suele añadir el símbolo + para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores).



En este contexto, actualmente se trabaja en un relevamiento de la población trans en Misiones, para conocer su realidad, y está impulsado por diferentes organismos del Estado provincial en conjunto con las diferentes organizaciones y colectivos.



El Territorio dialogó al respecto con Silvana Giménez, ministra de Trabajo y Empleo de la provincia. “Empezamos una construcción con los diferentes colectivos a partir de un relevamiento de la población trans en Misiones. Lo están haciendo las mismas organizaciones, es una población invisibilizada y por eso está costando bastante, pero esperamos para febrero poder tener los primeros datos”, comenzó explicando.



Giménez sostuvo que dicho relevamiento -impulsado a través del Observatorio de Violencia Familiar y de Género del Instituto Provincial de Estadística y Censo (Ipec)- se está llevando adelante a lo largo y ancho de toda la provincia.



Entre los principales puntos, se busca conocer “cuántos son, qué nivel educativo tienen, en qué les gustaría capacitarse y formarse, si tienen vivienda, si hicieron el cambio del DNI, y a partir de allí generar las políticas específicas que ellos requieren”, indicó la ministra.



“Lo que vemos es que gran parte de la población trans no tiene la terminalidad secundaria. Contar con esta información es muy importante porque desde allí vamos a poder direccionar mejor las acciones concretas”, aseguró.



“Son poblaciones que en su gran mayoría son expulsados de sus hogares desde muy chicos, por lo cual la terminalidad escolar se ve truncada, muchos ejercen la prostitución y tienen una expectativa de vida de no más de 40 años”, ahondó Giménez.



No es casualidad que esa expectativa de vida se mantenga en los años y las décadas: en Argentina, el 73% de la población trans no tiene acceso a la educación básica, el 98% no tiene un trabajo formal y registrado y el 80% se encuentra en situación de prostitución como única alternativa para sobrevivir.



Por eso, el objetivo es -una vez finalizado el relevamiento- impulsar políticas que garanticen el cumplimiento de derechos fundamentales como los vinculados a la salud y al trabajo.



Por otra parte, en el marco de las acciones generadas por la Mesa de Diversidad, Misiones cuenta con Consultorios Amigables, que son espacios de salud que ofrecen servicios de prevención, diagnóstico y atención del VIH-sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) sensibilizados en la atención integral de la salud de la población LGBT. Están destinados a mejorar la accesibilidad a los recursos preventivos y a la atención en el sistema público de salud. Actualmente, estos consultorios existen en Posadas y en Oberá.

Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins

El 7 de julio de 2021 se promulgó la nacional 27.636 de Cupo Laboral Trans aprobada por el Congreso nacional el 24 de junio, con 55 votos a favor en el Senado y 207 en Diputados. Se trata de una victoria histórica de la comunidad LGBTIQ+ y un avance significativo para la ampliación de derechos humanos de las personas travestis, transexuales y transgénero, ya que la ley establece que el sector público nacional debe reservar, al menos, el 1% de sus cargos y vacantes para dicha población.



La iniciativa fue de la líder travesti y activista por los derechos humanos Diana Sacayán, quien un mes después de sancionarse la norma, fue asesinada en su departamento del barrio porteño de Flores, en la ciudad de Buenos Aires.



Lohana Berkins, en tanto, fue una activista travesti pionera en la lucha por la identidad de género y la primera travesti con un trabajo estatal. Además fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt) que presidió hasta su fallecimiento.

