Los múltiples desafíos hacia un camino de inclusión

Las personas transgénero fueron históricamente un sector de la población vulnerado y marginado en todos los ámbitos. Su identidad, para muchos, representa un factor de exclusión sin importar el daño que se pueda causar.



Por eso, aún resta un largo camino a transitar como sociedad para entender y acompañar, en tanto que el Estado, pese a las leyes vigentes, como la de cupo laboral o la identidad de género, aún tiene una deuda por saldar y es la verdadera inclusión.



El Territorio dialogó con diferentes personas trans, pertenecientes a diferentes organizaciones, quienes se expresaron acerca de sus realidades personales y colectivas, las falencias sociales, culturales y estatales y los desafíos para hacerle frente a la desigualdad estructural.



Dana Abigail Valiente es la presidenta de la Asociación Civil ‘De la calle a la dignidad’ y habló sobre la falta de empleo y la vida de las mujeres trans en estado prostituyente, marcada por la falta de oportunidades.



“En cuanto al cupo laboral, sabemos que hay personas trabajando, pero son muy pocas y hay favoritismo. No hay igualdad de oportunidades real”, comenzó diciendo.



“Nosotros tenemos en nuestra organizacion 50 compañeras en estado de prostitución y tambien hay varones trans que son excluidos. La discriminación está en todos los ámbitos”, agregó.



Dana lleva una vida de rechazos. “Voy a cumplir 50 años, soy una sobreviviente”, afirmó, teniendo en cuenta que el ciclo vital de las personas trans no suele superar los 40 años: es el precio que pagan por elegir su identidad. La situación de vulnerabilidad se debe al estigma y la discriminación que deben atravesar de manera constante.



“Hay un patriarcado bien constituido para que nuestra población no salga a la luz. No llegamos a los 40 años, nuestras compañeras se nos mueren antes”, lamentó.



Un total de diez travesticidios fueron cometidos entre enero y noviembre de 2021 en el país, según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina ‘Adriana Marisel Zambrano’. La desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans bonaerense, no puede pensarse sino dentro de esta estructura discriminatoria hacia toda la comunidad LGBTIQ+(lesbianas, gays bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales, queer y otros colectivos).



Siguiendo con el tema, Dana afirmó: “No llegamos (a edad avanzada) por la falta de promoción de derechos en cuanto a la Ley de Identidad de Género, no hay integración de este colectivo”.



Sin embargo, en honor a su apellido, aseguró: “Le vamos a dar batalla, es mi proyecto de vida como activista trans llegar a algún espacio de poder para lograr políticas públicas de diversidad sexual. Nos van a ver en las calles luchando, no vamos a dar ni un paso hacia atrás, no vamos a regalar nuestros derechos. No vamos a dejar que nos sigan castigando y asesinando”.



Somos Diverses

Conocer para entender. Yann Adam López tiene 32 años y pertenece a Somos Diverses, una organización que promueve la difusión de la perspectiva de género y diversidad y en la defensa de los derechos del colectivo LGBTIQ+.



Para ella, urge la creación de un dispositivo o espacio de contención para personas trans que hayan atravesado situaciones de violencia, sobre todo teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos son excluídos de sus hogares.



“Todavía hay un largo proceso de educación a nivel social y cultural que hace que muchas familias aún no puedan comprender ni respetar la identidad de género. Eso conlleva a la exclusión del hogar y consecuentes situaciones de prostitución. Es importante poder contar con un albergue para identidades trans y otras entidades del colectivo LGTBIQ+”, dijo.



En este sentido, coincidió con Valiente en la necesidad de aplicar la ley de cupo laboral para contar con un trabajo digno.



Por otra parte, puntualizó en la importancia de no encajonar a todas las personas trans dentro de un sistema binario, ya que muchas veces no se perciben como hombres ni como mujeres y en este contexto, afirmó que se necesita capacitar a los equipos de salud para poder entender esta perspectiva.



“Algunos pueden adecuar su identidad a sus propios intereses, no necesariamente con un proceso de hormonización, o una mastectomía o determinados procesos que configuran corporalidades hegemónicamente masculinas o femeninas”, explicó.



Y continuó: “No todas las identidades trans encajan en un sistema binario, no todos son varones o mujeres trans, sino que hay identidades trans no binarias o fluidas, agéneros, que no encajan en este sistema binario. Es importante respetar la autopercepción”.



En este sentido, se adentró en lo que se conoce como lenguaje neutro o inclusivo, que desde su implementación ha sido rechazado por diferentes sectores sociales que lo consideran innecesario.



“La ‘e’ se utiliza para personas no binarias, para expresiones en las que desconocemos la identidad de género de la persona con la que estamos conversando, aún hay mucha resistencia”, afirmó.

Ley 26.743 de Identidad de Género

La Ley 26.743 de Identidad de Género fue sancionada por el Senado el 9 de mayo de 2012, y la Argentina se convirtió en uno de los países más avanzados del mundo en cuanto a los derechos legales LGBT. Misiones se adhirió en 2017. Dicha ley reconoce el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el documento nacional, así como el acceso a la atención sanitaria integral de personas trans. Además ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género​ sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado.

“Antes no sabía quién era y ahora sí”

Luciana Luz Aldana tiene 21 años y en diálogo con El Territorio se animó a contar todo sobre su autopercepción sin tabúes. Aseguró que en su vocabulario no encaja la palabra “cambio” o “transformación” para referirse a su identidad, sino más bien habla de una confirmación de quien realmente es.



“Para mí no es que antes era un chico y ahora soy una chica, sino que antes no sabía quién era y ahora sí, no se trata de un cambio sino de información, de conocer que hay otras formas de ser unx mismx y que eso está bien”, expresó.



En este sentido, sostuvo que la falta de aceptación muchas veces pasa por la falta de información y “comprensión de conceptos que antes no se tocaban por ser tema tabú y ahora con la deconstrucción en los movimientos sociales se está visibilizando más. Es una cuestión de humanidad y empatía comprender a una persona trans”.



Puntualizó en la diferencia de sexo e identidad de género. El sexo, según explicó, está referido a lo biológico, a la genitalidad, aunque puede haber personas que por su variación entre cromosomas, hormonas y genitales no se encuadren en lo femenino y lo masculino. Mientras, la identidad de género está relacionada a la autopercepción, y puede coincidir o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.



Sin embargo, explicó que “no hay sólo dos géneros, en nuestra cultura está el no binario, el cual se suele utilizar cuando no nos identificamos ni como hombre ni como mujer, el género fluido”.



Tras una vida llena de agresiones y miedos, hoy tiene la tranquilidad de saber quién es y pronto comenzará a trabajar: “La idea es que los que no tienen un espacio cómodo para estudiar se puedan servir de un escritorio en una zona cómoda y silenciosa, y por el momento estaré encargada de ese espacio que tiene por nombre Equidad Digital y funcionará en el Caps de Martín Fierro y Urquiza”.

