El retorno del Pipa

domingo 16 de enero de 2022 | 6:01hs.

El delantero Darío Benedetto está “cada vez más cerca de regresar” a Boca, luego de que Olympique de Marsella, club dueño de su pase, aceptase la manera en la que se desarrollará la operación, que involucrará a jugadores que son propiedad xeneize y que irán a otras instituciones.



El atacante bonaerense, de 31 años, “cumplirá su deseo de tener un segundo ciclo” en la entidad de la Ribera, llegando al país entre “mañana y martes”, según confió una fuente cercana al sitio Télam.



Benedetto revista actualmente, en calidad de cedido, en el Elche de España, entidad que tiene como principal accionista al empresario Christian Bragarnik, amigo personal y apoderado del jugador que también se alistó en Arsenal y Defensa y Justicia.



En su momento, Olympique abonó a Boca cerca de 18 millones d de dólares por el pase del Pipa, que jugó su último encuentro con la azul y oro en 2019.



Para permitir la cesión del goleador, la entidad francesa accederá a que Elche salde con ellos la deuda que mantiene con Boca por la cesión del volante Iván Marcone al conjunto español, en octubre de 2020.



Además también tendrán vinculación las transferencias del defensor Lisandro López al Xolos de Tijuana y del delantero Walter Bou a Defensa y Justicia, a partir de que ambos jugadores asoman relegados en la concepción táctica del DT Sebastián Battaglia. Además, los dos futbolistas tienen ligazón estrecha con el citado Bragarnik, que funge como su representante.



Lo cierto es que Boca se hará de un delantero que pretendía ‘repatriar’ en este mercado de pases, a partir del muy buen primer ciclo que ostentó con la camiseta xeneize entre 2016-2019, con 45 goles en 76 partidos.



En principio, Benedetto firmará un nuevo contrato por tres temporadas.



Nueva práctica

Por otra parte, Boca volvió a entrenarse ayer por la mañana en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza y Battaglia dispuso una nueva práctica de fútbol formal. A un día del primer amistoso de pretemporada, el entrenador probó con dos equipos totalmente diferentes ante juveniles.



El primer once, que sería el titular, estuvo formado por Agustín Rossi, Luis Advincula, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián Villa. Vale destacar que Marcos Rojo y Agustín Almendra, quienes se perfilan para arrancar el año como titulares, no participaron de la práctica porque decidieron bajarle las cargas a ambos. Si bien no hay nada confirmado, es probable que ninguno de los dos esté presente en el encuentro de mañana, ante Colo Colo.



El segundo equipo estuvo integrado por futbolistas que, con Battaglia, suelen comenzar los encuentros en el banco de suplentes: Javier García; Eros Mancuso, Lisandro López, Carlos Zambrano, Agustín Sandez; Ezequiel Fernández, Esteban Rolón, Aaron Molinas; Exequiel Zeballos, Luis Vázquez y Walter Bou.



La sorpresa en esta formación fue el joven centrodelantero de 20 años, que había terminado el 2021 como titular.