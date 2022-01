Serie A: Dybala marcó para la Juventus y no lo festejó

domingo 16 de enero de 2022 | 6:01hs.

Después de sufrir un 2021 muy magro, con lesiones, contagios de coronavirus y situaciones que lo marginaron de las canchas y por momentos no le permitieron demostrar todo su nivel, el cambio de almanaque -al menos de entrada- le ofrece a Paulo Dybala un panorama distinto.​



Aunque Juventus perdió la Supercopa frente al Inter, ayer el argentino sumó su segunda conquista en tres juegos disputados en la victoria 2-0 (el segundo fue del estadounidense Weston McKennie) contra Udinese en el Allianz Stadium. Eso sí, posterior a su definición, se generó un clima tenso porque no lo celebró y miró de forma desafiante al palco.



¿Cuál fue el motivo? Los directivos a último momento decidieron cambiar las condiciones del nuevo contrato que estaban por celebrar y eso enojó a Paulo, quien lleva siete años en el club.



El ex Instituto ya estaría viendo alternativas para continuar su carrera en otra liga, ya que su vínculo expira en junio.



La Juve se puso en el quinto lugar de las posiciones del torneo, a ocho puntos del puntero Inter, que hoy visita a Atalanta en la continuidad de la fecha 22. Será desde las 16.45, por Espn.