Rudito a la expectativa

domingo 16 de enero de 2022 | 6:01hs.

El piloto misionero Rudito Bundziak (Chevrolet) cumplió ayer con la clasificación de la 1ª fecha del TC Mouras y se ubicó en la octava posición.



En otra jornada agobiante en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el piloto de Puerto Iguazú salió a cumplir con el último entrenamiento y tuvo problemas con el acelerador del Chevrolet, lo que no le permitió trabajar en la parte final de la puesta a punto.



El Coiro Dole Racing trabajó en solucionar el problema y Rudito quedó listo para clasificar. Debido a la alta temperatura, la pista se mostró con poco grip y eso hizo que todos apostaran a una sola vuelta rápida.



El misionero salió en el primer grupo y marcó 1m29s869/1000 para la mejor vuelta al trazado platense de 4265 metros de extensión, quedando tercero en su grupo.



Luego del paso de los otros dos grupos, Bundziak quedó en la octava posición de la clasificación general a sólo 473/1000 de Renzo Testa (Ford), quien se quedó con la primera pole del año.



Con este resultado, el misionero estará largando en la cuarta posición en la segunda serie que se pondrá en marcha a las 12.10.



“Conforme con la vuelta. En el último entrenamiento tuvimos un pequeño problema en el acelerador que no nos dejó trabajar más fino, sino teníamos para estar un poquito más adelante y capaz bajar dos décimas más. Igual más que conforme porque estoy conociendo el auto y lo que hace, así que me voy conforme con eso y con el trabajo del Coiro Dole Racing. Mañana (por hoy) buscaremos avanzar en la serie, ya que el auto tiene buen ritmo”, explicó Bundziak.



La actividad de la primera fecha continuará en esta jornada con las series y finales que se podrán ver por la TV Pública desde las 11.