Guzmán informará esta semana a la oposición sobre negociación con el FMI esta semana

domingo 16 de enero de 2022 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Martin Guzmán, invitó para este martes al Ministerio de Economía a los gobernadores y jefes de los interbloques de la oposición para comentarles el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Sin embargo, no está fijada aún la hora ya que depende de que la oposición acepte la invitación, según informaron en la Casa Rosada al tiempo que anticiparon que, en esta ocasión, no estará presente el presidente Alberto Fernández.



En la Casa Rosada explicaron que, ante el pedido de la oposición de reunirse con Guzmán, la respuesta es: “Si, por supuesto. En el salón Belgrano del Ministerio de Economía”. Pero -y siempre según fuentes del gobierno- la oposición quiere que el encuentro se lleve a cabo en el Congreso. Por lo tanto, desde el gobierno dicen que hay reunión, pero en Economía y la oposición que será en un ámbito distinto, según la publicación de Ámbito.



En principio, la organización de este encuentro con la oposición y con el ministro de Economía, lo está llevando a cabo tanto el presidente Alberto Fernández, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



Se estima que participaran del encuentro los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés y el de Mendoza, Rodolfo Suárez y los presidentes de los bloques opositores. Asimismo, se espera la presencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



Una de las críticas de la oposición a la exposición de Guzmán sobre las negociaciones con el FMI fue que no contó con suficiente información. Al respecto, la presentación que llevará a cabo el titular de la cartera económica será diferente a la presentada días atrás ante los gobernadores aliados al gobierno.



Explicaciones

Justamente, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, reclamó que Guzmán explique “qué es lo que Argentina va a hacer para bajar el déficit, la inflación y salir de los problemas que tiene”. Estos cruces a lo que se sumaron los contagios por Covid demoraron el encuentro.



Sobre la reunión, Bullrich dijo que “queremos que se nos muestre lo que le mostraron a los gobernadores y nos digan algo más de largo plazo. El camino parece ser inverso, pero igualmente más allá de que no vemos una intención clara de una dirección hacia dónde va el país, vamos a ir a esa reunión con una profundidad en el análisis. No se ve que haya una intención porque se han perdido los mejores momentos para el acuerdo”.

Cafiero viaja a Estados Unidos buscando apoyo

El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, tiene previsto viajar esta semana a Estados Unidos para entrevistarse con el secretario del Departamento de Estado de aquel país, Antony Blinken.



El encuentro entre el canciller y el funcionario de Joe Biden será el martes, en el marco de las negociaciones que la Argentina lleva adelante con el FMI para refinanciar la deuda contraída en 2018 por la administración de Juntos por el Cambio.



“Será una visita muy importante donde vamos a hablar a fondo de todos los temas que hacen a las relaciones bilaterales”, expresó el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, quien organiza la visita del canciller a Estados Unidos, planteada como una reunión de “fuerte impacto”. En la Casa Rosada y en la Cancillería reconocieron que si bien el tema del acuerdo con el FMI no aparece oficialmente en la agenda oficial de la reunión de Cafiero con Blinken, la idea es que el tema surja en la charla. Es que Estados Unidos es hoy uno de los principales escollos para que Argentina cierre con el directorio del FMI un acuerdo por el pago de la deuda.