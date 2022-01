Vizzotti espera que Ómicron sea el paso previo al Covid-19 como endemia

domingo 16 de enero de 2022 | 6:02hs.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que se está en un momento en que la Covid-19 podría pasar de pandemia a endemia “por la cantidad de personas que desarrollan inmunidad por el virus” en el marco de la variante Ómicron, aunque subrayó que “la duda es que pueda emerger una nueva variante que nos complique a futuro”.



En una entrevista con la agencia Télam, la funcionaria señaló que “en Argentina con Delta veníamos de una manera muy exitosa, retrasando su ingreso y completando esquemas de vacunación, con una movilidad de casi 100 por ciento. Con Delta predominante y sin aumento significativo de casos emerge esta variante y nos complica, en el país y en el mundo”.



Resaltó que “el paso de pandemia a endemia está dado por la baja en el universo de personas susceptibles de contagiarse. En el primer caso, afecta al total de la población, aunque no sea una enfermedad letal. La baja en la susceptibilidad de contagio implica que el virus no desaparece sino que se queda entre nosotros como un virus estacional que va a generar menos complicaciones a la salud, como generan otros virus, en función de las posibilidades que tengamos como sistema de salud de prevenirlo o tratarlo”.



En esa línea, la ministra dijo que “cuando tengamos un tiempo de endemia vamos a tener una perspectiva más clara de lo que vivimos en el mundo y en Argentina en estos dos años” y en esa línea valoró “el hecho de que se integrara un sistema de salud muy fragmentado en el orden nacional”.



“Se ha priorizado la salud, con limitaciones, pero con esa mirada de tratar de que el impacto económico sea el menor posible y cuidando la salud”, adujo Vizzotti, al tiempo que definió como “fundamentales” las medidas de aislamiento social para frenar la expansión del virus: “Sin eso no hubiéramos podido dar respuestas en la primera ola, pero sobre todo en la segunda”, afirmó.



Vizzotti dejó en claro que “hay lugares donde no llegó la vacuna en forma equitativa y eso lo que hace es generar escenarios propicios para que emerjan nuevas variantes, que es lo que sucedió”, lo cual retrasa enormemente el paso a la fase endémica.



“No es que un día nos vamos a levantar y decir es una endemia, sino que es un proceso; no es un día para el otro”, señaló al respecto, y ponderó “medidas como las que se están tomando en España, en Uruguay; de ir modificando la gestión de los casos y los aislamientos” ya que “son pasitos que van yendo hacia ahí; si no sucede otra novedad podemos ir avanzando”.



El avance de la vacunación

De cara al futuro, Vizzotti dijo que el objetivo del verano es aplicar las dosis de refuerzo y vacunar a los menores de 18 años. “Necesitamos en enero y febrero aplicar los refuerzos, que inicien o completen esquemas quienes no lo hicieron y avanzar con la vacunación en menores de 18 años para que marzo nos encuentre con el inicio de clases y del otoño con la mayor protección posible para poder enfrentar lo que, esperemos, sea la última etapa de la pandemia”, señaló, respecto de un presente con 85% de la población con una dosis y 74% inoculada dos veces.



Tests y futuro

Sobre los tests de venta libre que han sido aprobados recientemente por la Anmat, la ministra de Salud afirmó que además de ser útiles para particulares que los compran en farmacias, sirven “para el sector privado, por ejemplo para que las industrias lo puedan hacer periódicamente como una forma de prevención, en la provincias para gestionar los casos o incluso en los efectores de salud para minimizar los riesgos. Así son roles complementarios al testeo en una situación completamente diferente a las olas anteriores y con un número de casos que llega a los 130 mil por día lo que hace que la trazabilidad ya esté impactada, no sólo en Argentina sino en casi todos los países del mundo”.



Sobre los desafíos a futuro, Vizzotti indicó que “se están tratando de retomar las cirugías programadas, los controles de enfermedades crónicas, etcétera”, en un marco de descenso en la realización de estudios. Los screening (estudios para la detección) de cáncer de cuello de útero y de mamá bajaron un 60 por ciento; los de colon descendieron un 50 por ciento; pero también la vacunación en niñas, niños y adolescentes, incluso en adultos, bajó entre 5 y 10 puntos. También apuntó a un “paradigma más comunitario” en el abordaje de la salud mental.



“El abordaje del tema de salud mental, que teníamos ya como desafío antes de la pandemia, poder implementar la Ley, ir hacia un paradigma más comunitario con una mirada más empática y despatologizadora, menos centrada en las instituciones; todo ese objetivo se vio interrumpido con la pandemia”, dijo y explicó que además de lo pendiente “está el impacto en la salud mental que generó la pandemia, que no es solo lo individual como el miedo personal o la angustia por la enfermedad, por la pérdida de un ser querido, sino que a nivel de la sociedad, como generaciones que atravesamos la pandemia, hay un impacto que habrá que trabajar”, cerró la funcionaria en ese sentido.



Finalmente completó: “Más allá de los desafíos provocados por la pandemia están los objetivos que nos habíamos fijado en diciembre de 2019 que era trabajar en ejes fundamentales y para eso habíamos creado tres secretarias: Calidad, Equidad y Acceso. Es bueno ver el organigrama (porque ahí están esos ejes) que tiene por primera vez una Dirección de Enfermería, una de Género, una subsecretaría de Articulación Federal y otra subsecretaría de Articulación de Sistemas de Salud y Atención Primaria, cuyo objetivo es integrar realmente el sistema de salud en Argentina y poder transformar el primer nivel de atención.

Aplicadas más de 82 millones de vacunas

Desde el inicio de la vacunación contra el coronavirus, en diciembre de 2020, en todo el país se llevan aplicadas hasta el momento 82.026.588 dosis de las 99.714.996 que fueron distribuidas entre las provincias, de acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación.



Este sistema oficial da cuenta además que 38.960.914 personas tienen el esquema iniciado en tanto que 33.941.985 se han aplicado las dos dosis, completando de esa manera la inmunidad recomendada.



Más allá de eso 6.204.168 argentinos se inocularon las dosis de refuerzo.

Remediar y medicación de uso crónico

El reimpulso del plan Remediar, con la incorporación de psicofármacos y de productos medicinales derivados del cannabis, así como la fijación de precios de referencia de remedios de uso crónico, son algunas de las acciones impulsadas por el Ministerio de Salud como parte de uno de los ejes centrales de la gestión: desarrollar una fuerte política de acceso a medicamentos.



En la entrevista que brindó a Télam, Vizzotti destacó la importancia del rol de la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica, incluida en la Secretaría de Acceso a la Salud, que “apunta a tener una fuerte política de medicamentos”.



Dentro de las acciones que van en esta línea, subrayó que “el reimpulso del Remediar (un programa que distribuye medicamentos esenciales directamente a los centros de salud) ha sido importantísimo”.



“Se han incrementado el número de medicamentos por botiquín que se entrega en el Remediar, se distribuyeron botiquines de salud sexual y reproductiva, VIH, y lo último fueron los botiquines de salud mental para que en la atención primeria las personas puedan acceder a esa medicación”, describió.