Todo a favor

domingo 16 de enero de 2022 | 6:05hs.

El triunfo de la semana pasada en Curuzú Cuatiá trajo aires de tranquilidad a Villa Sarita, pero Guaraní tendrá que cerrar hoy su serie ante Victoria para dar un paso más hacia el ascenso al torneo Federal A.



Desde las 18 y en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, la Franja será local en el encuentro revancha de los cuartos de final de la región Litoral Norte frente a los correntinos, luego de ganar como visitante por 1-0. Para el encuentro de esta tarde, que será dirigido por el chaqueño Fernando Brillada, el conjunto misionero recuperará a varios jugadores, habituales titulares.



El fin de semana pasado, Juan Manuel Rodríguez, Matías Barrientos, Alan Almirón y Nahuel Clavero habían dado positivo de coronavirus, por lo que no viajaron a Curuzú Cuatiá. Además, Cristian Barinaga prefirió no arriesgar su físico, tras recuperarse de una molestia, y ni siquiera fue al banco ante Victoria.



El equipo se las amañó y se trajo a Misiones los tres puntos, gracias al 1-0 en tierras correntinas, que lo deja bien perfilado para el mano a mano de esta tarde.



Durante la semana, todos los jugadores que habían tenido coronavirus lo negativizaron y volvieron al trabajo con el resto del grupo. Por eso, en la práctica del jueves, Carlos Marczuk contó con todas las piezas.



Es por esto que para hoy habrá varios cambios respecto del equipo que salió a la cancha la semana pasada en Curuzú Cuatiá.



Si bien Matías Barrientos está convocado, su lugar en la zaga central lo ocuparía Ariel Morales, quien jugó junto a Rodrigo Lechner en Corrientes.



Por el sector izquierdo volverá Juan Manuel Rodríguez y Manuel Roa se correría a la derecha en lugar de Braian Domínguez. En la delantera, Cristian Barinaga se pondrá nuevamente la 10 y acompañará a Ignacio Valsangiacomo.



La Franja correrá con la ventaja del global a favor, pero no podrá desconcentrarse, ya que la ventaja es mínima y, por su parte, Victoria demostró que es un equipo que con muy poco puede generar mucho peligro.



Para los correntinos será una difícil situación, ya que están acostumbrados a defender más que atacar y estarán obligados a, por lo menos, ganar por un gol de diferencia para mantener sus chances de clasificar. Un triunfo por diferencia de un gol para los correntinos llevará la definición a los penales.



Las otras series de la región Litoral Norte también se definirán esta tarde. Desde las 17, Alianza San Jorge, que ganó 2-1 en la ida recibirá a Defensores de San Roque, en el duelo de correntinos.



Desde las 18, Atlético Alvear tendrá la titánica tarea de levantar el 7-2 de la ida ante Fontana, que acaricia la clasificación.



Además, a las 19, Sol de América buscará sellar la serie ante 1° de Mayo tras el 2-0 de la ida, en la serie de formoseños.