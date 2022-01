Wanda sobre Icardi: “es lo que siempre quise”

domingo 16 de enero de 2022 | 6:00hs.

Wanda Nara, fiel a su estilo frontal, abrió el juego en Instagram y respondió sin rodeos las consultas de sus seguidores. El tema excluyente fue su reconciliación con Mauro Icardi, luego del acercamiento del futbolista a la China Suárez.



“¿Realmente seguís enamorada de él? ¿Dónde queda la dignidad y el respeto que merecés?”, quiso saber una seguidora; y la empresaria sostuvo: “La dignidad no me la da un hombre, me la doy sola sabiendo que todo el mundo que me conoce, y sobre todo yo misma, ve la gran mujer que soy y mi manera de ser. Mi marido, es lo que siempre quise: alguien que de frente cuente las cosas que nadie diría”.