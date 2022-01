La banda de Slash lanzó nuevo sencillo de su esperado álbum ‘4’

domingo 16 de enero de 2022 | 6:00hs.

El guitarrista de rock británico Slash subió a plataformas junto al cantante Myles Kennedy y su banda The Conspirators la canción “Call Off The Dogs”, segundo corte de su álbum “4”, que será lanzado el próximo 11 de febrero a través de Gibson Records en asociación con BMG.



El álbum “4” marca la primera música nueva del grupo en cuatro años, y es la quinta placa en solitario del que fuera guitarrista de Guns N’ Roses y Velvet Revolver y la cuarta publicada por el grupo.



La banda de Slash, con una década de trayectoria, está integrada por Myles Kennedy en voz, Brent Fitz en batería, Todd Kerns en bajo y Frank Sidoris en guitarra.



“Call Off The Dogs” es una canción escrita sobre la marcha, cuando ya había arrancado la preproducción del material, el resto de los temas estaba elegido y fue la última que grabaron en el histórico estudio A de la RCA de Nashville, donde se registró todo el material con la producción de Dave Cobb.



Con álbum nuevo, la banda iniciará un gira por los Estados Unidos el 8 de febrero.