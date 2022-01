Sin rastros de Icha tras excavar en la casa del supuesto homicida

sábado 15 de enero de 2022 | 6:03hs.

Ante la fuerte insistencia de la familia de Elba “Icha” Aguirre, la mujer de 79 años del kilómetro 9 de Eldorado que está desaparecida desde el pasado 23 de noviembre, ayer por la tarde se concretó por orden de la Justicia una excavación en la vivienda del hijo de la anciana, quien justamente está detenido por el caso y que es apuntado por los allegados a la septuagenaria como el responsable del asesinato y posterior entierro de los restos de la mujer dentro de un pozo de la citada propiedad.



Según pudo saber este matutino con fuentes de la investigación, la diligencia dispuesta por el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo del juez Roberto Saldaña, se extendió por varias horas dentro del domicilio de la calle Colón en donde el detenido, Carlos Ziegler (55), vivía junto a su familia y su madre Icha. Y más allá de remover una gran porción de terreno, los empleados de la Municipalidad local que estuvieron a cargo de la tarea con una máquina excavadora no lograron encontrar ningún rastro de la mujer.



Más allá de esto, según detallaron fuentes consultadas, se espera que durante la jornada de hoy se vuelva a realizar otra diligencia similar en el mismo inmueble.



Tanto Teresa de Jesús Algarín, sobrina de Elba, como muchos otros familiares de la desaparecida, están más que convencidos que su ser querido fue asesinada y luego sepultada dentro de un pozo de la casa donde vivía junto a su hijo. Tras los resultados negativos de la primera inspección en el lugar, la mujer dialogó con este medio y expresó sus sensaciones por lo sucedido.



“Estoy indignada, mandaron un tractor chiquito de la Municipalidad, que no es para escarbar, para sacar los escombros y no encontraron nada en ese pozo. Pero más allá de eso yo no voy a descansar hasta que se saque el cuerpo de mi tía de ese pozo, el nieto de mi tía llorando dijo que su papá mató a su abuela y que desde ese momento no puede vivir tranquilo por saber eso”, inició su relato Teresa, quien considera a Aguirre como una mamá.



“El perro de la Policía huele por todos lados y por eso creemos que está enterrada en ese lugar. Yo quiero pedir que el caso lo agarre la Gendarmería, con perros especiales, porque yo sé que mi tía está en ese lugar”, agregó la entrevistada.



Por otro lado, Teresa comentó que durante la tarde de ayer, desde la calle, siguió de cerca los trabajos de la policía en el lugar.



“Yo no quiero que quede impune el caso de mi tía, ella pidió por nosotros, la nuera le dijo al marido por qué no matas a esta vieja de mierda. Nosotros queremos hacerle un velatorio digno, enterrarla como una persona digna y no como un perro. No voy a descansar con esto, somos pobres, gente humilde, pero Dios es grande y nos va ayudar”, finalizó la mujer quien agradeció el acompañamiento de los medios y de toda la comunidad que se acercó a ella y a su familia para brindar apoyo en tan difícil momento.



Misteriosa desaparición

El pasado 30 de noviembre José Portillo, sobrino de la mujer, radicó la denuncia por su desaparición en la Comisaría de la Mujer de Eldorado.



En la exposición Portillo mencionó que Icha se encontraba al cuidado de su hijo Carlos Julio Ziegler (55), quien en ese momento dijo que no tenía conocimiento del paradero de su madre ya que, según su versión, había sido trasladada a Corrientes por personas oriundas de Iguazú el día 23 de ese mismo mes.



Según pudo reconstruir El Territorio, a principios de diciembre el juez Saldaña, dispuso la detención del sospechoso, la cual no se pudo llevar a cabo puesto que, aparentemente, había viajado a Buenos Aires.



Finalmente, el 23 de diciembre se tomó conocimiento de que Ziegler estaba en su vivienda y, tras corroborar la situación, se procedió a su aprehensión.



En esa oportunidad, el juez determinó que se realice un allanamiento en la casa del hombre, pero los resultados fueron negativos pese a la minuciosa inspección ocular y removimiento de materiales en la vivienda. Así fue que el principal sospechoso recuperó la libertad.



Aunque días más tarde, la jueza subrogante Marisa Aquino, ordenó la detención del sospechoso bajo la acusación de abandono de persona.



Según revelaron fuentes policiales que intervienen en el hecho, el hombre fue alojado en la Comisaría Tercera.

