Colonos preocupados por pérdidas y las consecuencias a largo plazo

sábado 15 de enero de 2022 | 6:04hs.

El municipio de San Pedro entró en Emergencia Agropecuaria e Hídrica, según establece la ordenanza 01/2022, y son incalculables las pérdidas en cultivos que sufrieron hasta la fecha.



En este marco, los productores, quienes mantuvieron una reunión durante la tarde del jueves, insistieron en la necesidad de gestiones por parte de los organismos estatales competentes pensando en el impacto a futuro de los daños causados por la sequía.



Como resultado del encuentro, que contó con más de una veintena de colonos, se solicitó una rebaja en los impuestos a insumos agrícolas y se promueve la generación de fondos propios destinados al sector.



Durante la reunión, productores de varios sectores presentaron sus preocupaciones y si bien actualmente lo que más preocupa es la falta de agua en las chacras, el daño que está generando la sequía puede tener fuertes impactos negativos en los meses venideros y es donde recae la mayor inquietud.



“Ahora todavía vamos sorteando los perjuicios de la falta de lluvia, pero la situación va a complicarse cuando llegue el invierno y no tengamos alimentos para los animales o no tengan los colonos como pagar los insumos para mantener los cultivos”, fue lo más reiterado en la reunión.



Si bien los colonos consideraron oportunos los créditos que lanzó el gobierno provincial y que la declaración de Emergencia Agropecuaria e Hídrica representa una herramienta con la que pueden avanzar en algunas gestiones, apuntan contra los impuestos provinciales



“Pedimos que las autoridades se pongan a trabajar para el sector productivo, que busquen cómo pueden bajar las tasas al ingreso de insumos agrícolas a nuestra provincia, los alimentos. Los pastizales se murieron todos, necesitamos que el maíz llegue a un mejor precio a nuestra localidad, de lo contrario se van a morir muchos animales”, indicó Ariel Steffen, productor y presidente de la Cooperativa Siete Estrellas, en diálogo con El Territorio.



Otro de los puntos fue la creación de una tasa a la yerba mate que sale del municipio y que dicha tasa se torne una caja de ahorros para paliar situaciones como esta, similar a lo que se ejecuta en Andresito.



Por parte de la Casa de la Familia Yerbatera, en su momento presentaron ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que no fue aprobado.



“Hoy hay necesidad, el Estado no tiene recursos, ese proyecto que hemos presentado años atrás y nadie lo aprobó nos salvaría en estos momentos, que se cobre una tasa a la yerba mate canchada que sale de San Pedro y sea un recurso propio para los colonos, en esta y otras situaciones críticas y prioritarias. Es una propuesta que en Andresito está funcionando”, señaló Steffen.



La reunión fue el punto de partida para reiterar los reclamos y poder lograr una rebaja en los impuestos, en el marco de la emergencia agropecuaria que desde hace tiempo afecta a todos los sectores productivos de la tierra colorada.