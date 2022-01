Nike decidió despedir a los empleados no vacunados

sábado 15 de enero de 2022 | 6:02hs.

Nike anunció que comenzará a despedir a los empleados que no se hayan vacunado contra el Covid-19 en Estados Unidos, a contramano de la decisión de la Corte Suprema del país que ha declarado inconstitucional la vacunación obligatoria al suspender un decreto del presidente Joe Biden que exigía la inoculación para grandes empresas.



La gigante de la indumentaria deportiva envió un correo electrónico a sus 14.000 trabajadores de la sede en Beaverton, Oregon, para avisarles que se despedirá a aquellos empleados no vacunados antes del 1° de diciembre. La medida entraría en vigor este mismo fin de semana, según informó el medio OregonLive.



De esta forma, quedarán sin trabajo aquellos empleados que no se hayan vacunado antes de la fecha indicada aunque quedarán exentos quienes acrediten condición médica o razones religiosas. “(Usted) No pudo completar el proceso de verificación y nuestros registros muestran que no tiene un aprobado (exención). Como resultado, usted no cumple con la política y su empleo está programado para que termine el sábado 15 de enero de 2022”, afirma el mail, según el medio estadounidense.



La fecha prevista en un principio para el regreso al trabajo presencial era el pasado 10 de enero, pero la variante Ómicron retrasó los planes y la fecha se pospuso indefinidamente.