Forestoindustria: trabajan para reducir incendios

sábado 15 de enero de 2022 | 6:04hs.

El gobierno de Corrientes organizó una serie de reuniones que forman parte de una campaña de concientización para reducir el riesgo de incendios en el sector forestoindustrial. En este contexto, se realizó una reunión en la localidad de Ituzaingó (limítrofe con Misiones) de la que paticiparon el intendente, Juan Pablo Valdés, empresarios madereros y otros jefes comunales de la zona.



El pedido por parte del gobierno fue que eviten iniciar focos ígneos, porque el contexto de altas temperaturas y sequía generan un escenario propicio para que las llamas arrasen todo a su paso.



Mariel Gabur, ministra de Industria de Corrientes, explicó que “los recursos de la provincia no van a ser suficientes nunca si no se cambia de actitud”, sostuvo.



Gabur destacó la labor de los bomberos voluntarios en el combate de los incendios. “Tenemos que saber que los bomberos tienen familias y se cansan, y no hacen diferencias y salen con lo que tienen a salvar propiedades privadas y los patrimonios de los correntinos”, dijo.



Además les pidió que “inviertan en seguridad o incorporen una cuadrilla de manejo de fuego porque eso va a significar un beneficio para ustedes y toda la comunidad”.



Santo Tomé

El jueves se originó un incendio en el terreno lindero al Hogar de Adultos Mayores Roman Itoiz, de Santo Tomé (Corrientes).



Según trascendió, se pudo controlar después de varias horas y ningún anciano resultó lesionado. “La irresponsabilidad de los pirómanos ponen en riesgo a muchas personas”, comentaron desde las redes sociales del hogar.



“La dirección agradece a los Bomberos Voluntarios por su incansable trabajo que realizan todo el día”, agregaron.