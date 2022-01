El Millonario y una pretemporada atípica

sábado 15 de enero de 2022 | 6:01hs.

River vivió una jornada completamente atípica durante su estadía en el sur del país, el lugar escogido para realizar la pretemporada tras haber desistido de viajar a Estados Unidos ante la nueva ola de casos de coronavirus.



En esos cambios de planes, también hubo una modificación del cronograma para atreverse a actividades que habitualmente no están relacionadas al entrenamiento de los futbolistas.



Las últimas imágenes que se hicieron virales reforzaron esta afirmación: el plantel y el cuerpo técnico liderado por Marcelo Gallardo se animaron a hacer rafting en el río Chimehuin, en Junín de los Andes, el afluente más grande de la zona.



Si bien el club compartió algunas postales de la actividad, fue un usuario de Twitter quien captó varios videos.



“¿Qué posibilidades hay de estar tranquila pescando y que pase River?”, se preguntó la cuenta @vivoencharlone antes de mostrar distintas filmaciones de los jugadores arriba de los gomones, pero también otros momentos de ellos siendo arrastrados por la corriente que no representó peligro para ninguno.



Si no se modifica la grilla, el martes 25 de enero River enfrentará a Barracas Central en el primer amistoso de su pretemporada y luego, el viernes 28, se verá las caras con Estudiantes. Ambos encuentros se llevarán adelante en el Campos Maldonado, en Uruguay.