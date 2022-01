Citaron a Conte Grand a declarar ante el Congreso

sábado 15 de enero de 2022 | 6:02hs.

La Subcomisión de Inteligencia del Congreso citó para el martes próximo al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en el marco de la investigación sobre la denominada “mesa judicial” macrista durante la gestión de Cambiemos.



Conte Grand fue citado tras la difusión de las imágenes de aquella reunión de 2017, en la que ex funcionarios de la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra gremialistas.



El audio de esa filmación reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General.



En esa línea el comisario de la Policía bonaerense Hernán Cassasa fue citado y confirmó ante los legisladores que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la “mesa judicial” macrista y en los cuales se detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban con el objetivo de perjudicar a dirigentes sindicales.



Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2017, declaró ante los miembros de la comisión integrada por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Bazze.