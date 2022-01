Harán misa por el aniversario de la Tragedia del Paraná

sábado 15 de enero de 2022 | 6:04hs.

Se cumplen mañana doce años de la Tragedia del Paraná, un triste hecho en la historia del deporte misionero en el que perdieron la vida ocho personas. Familiares de las víctimas confiaron que realizarán mañana, a las 10, una misa en la iglesia Stella Maris de Posadas para recordar a sus seres queridos.



Las familias vuelven a reunirse en homenaje, luego de que el año pasado lo hicieran en la intimidad por la pandemia del coronavirus.



“Es para recordar a estas personas, muchas de las cuales dieron su vida por otros y demostraron un acto de amor impresionante. Amigos, familiares están invitados porque si bien fue un día doloroso para nosotros, queremos recordarlos de esa forma. Vamos a hacer una donación a Cáritas de pañales y leche así que al que quiera colaborar se puede acercar y será bienvenido”, indicó Franco Bacigalupi, hermano de Mauro, una de las víctimas de la tragedia y actual director de Seguridad Acuática de la provincia,



“Son doce años de este accidente que cambió la vida de ocho familias. La nuestra ya en diciembre, en los cumpleaños y las fiestas nos cuesta que falte un ser querido. La vida es un sube y baja, hay días en los que estás bien anímicamente y hay otros que estás allá abajo”, reconoció en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Aquel triste día fue el sábado 16 de enero de 2010 en el que se llevaba adelante la 80ª edición de la competencia de natación conocida como el Cruce del Paraná. Al menos 40 personas, entre nadadores y remeros, que partieron del club Pacú Cuá, de Encarnación, fueron arrastradas por la corriente hacia unas de las barcazas que estaban ancladas en aguas del vecino país y esa combinación fue fatal. Entre la desesperación y tratar de ayudar a otros, perdieron la vida , Fernando Solé Mases (12), Nicolás Levequi (14), Sebastián Ruzecki (19), Mauro Bacigalupi (28), Víctor Sessa (36), Luis Saide (56), Manuel Leiva (57) y Eugenio Raúl Seró (59).



Ahogamiento y prevención

El jueves por la tarde un chico de 21 años se ahogó en las aguas del arroyo Mártires, donde se estaba refrescando junto a su padre y otros amigos. A raíz de ello, desde la Dirección de Seguridad Acuática recuerdan los peligros de refrescarse en lugares que no están habilitados o no cuentan con guardavidas.



“La temporada para nosotros empieza en octubre, entonces desde ahí empezamos a tomar la cantidad de gente o ahogados que hay en la provincia, con los ahogados del jueves llegamos a nueve, es bajo para lo que hubo en años anteriores”, dijo Bacigalupi. Si bien aún resta para que finalice la temporada (se estima que en abril) ya se ve un descenso en la cantidad de personas que pierden la vida en el agua por meterse sin cuidados o en sitios peligrosos, puesto que años anteriores venían con cifras de 75 ahogados, según precisó.



“Si bien hoy tenemos dos lugares que están habilitados en Posadas, a veces la gente busca un lugar más cercano a la casa para ir a refrescarse y pasan esas cosas. Por eso siempre decimos que si van a refrescarse a otros lugares no se arriesguen más de lo que pueden, no traten de forzar la capacidad de nado que tienen”, señaló el profesional.



Por otra parte, señaló que gracias a diversos trabajos que se llevaron adelante en las playas, actualmente en Posadas no hay presencia de palometas ni de rayas en El Brete ni en Costa Sur.



“No tuvimos ningún caso además de la picadura de raya que hubo antes del inicio de la temporada, esperemos que siga así. Si hay un ataque de palometa se saca a todos de las aguas para evitar cualquier cosa, porque hay que recordar que las palometas atacan porque se protegen no porque se quieren alimentar, quedan alborotadas por las altas temperaturas o por el barullo de la gente”, detalló.