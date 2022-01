Reunión de industriales de Corrientes y Misiones

sábado 15 de enero de 2022 | 1:00hs.

En el salón de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, Corrientes, se reunieron alrededor de 20 empresarios de diversos rubros de la cadena forestoindustrial y seguidos por otros 15 representantes por videoconferencia.

Por lo resumido por la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misione y Norte de Corrientes (Apicofom), entre los temas abordados estuvieron el abastecimiento de materia prima, la exportación de rollos sin procesamiento, la situación de los incendios forestales y la radicación de megaindustrias de base forestal.

También indicaron que se debatieron otras necesidades puntuales como fortalecer la presencia del sector ante organismos nacionales y provinciales, mejorar la logística y el mantenimiento de los caminos, y obtener financiamiento razonable para que las empresas puedan adquirir nuevas tecnologías y mejorar su competitividad.

El presidente de Apicofom,Guillermo Fachinello indicó que la idea “es hacer nuevas reuniones en diferentes puntos de ambas provincias (por Corrientes y Misiones), para generar propuestas y llevarlas a los ámbitos de decisión de cada caso”.

A su turno, el vicepresidente de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, Orlando Stvass, manifestó que “tenemos que acceder a tecnologías que nos permitan ser competitivos en el mundo, teniendo en cuenta la ventaja comparativa que representa el rápido crecimiento de nuestras plantaciones, y para eso necesitamos créditos”.

Finalmente, Raúl Falero -de la Asociación Industriales de Madera y Afines de Santo Tomé sostuvo: “deberíamos contar con la información puntual sobre las forestaciones disponibles, ese es un tema muy importante porque ya hemos sufrido la falta de materia prima, y si bien es cierto que a nivel global ninguna industria se desarrolla sin cierto porcentaje de materia prima propia, lo cierto es que acá algunos forestadores chicos dicen que no van a plantar porque no tienen a quien venderle. El problema pasa porque tenemos problemas de servicios forestales y no tenemos crédito para adquirir maquinarias”.