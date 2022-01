Jorge Possiel continuará en la Clase 3 del Turismo Pista 

viernes 14 de enero de 2022 | 14:30hs.

El piloto eldoradense, Jorge Possiel confirmó que seguirá en la división mayor del Turismo Pista con el Nissan March del Febase Performance.

Razones sobran para que el misionero apueste un año más por el Turismo Pista. Una categoría popular con un muy buen nivel de pilotos. Además, la decisión está apoyada por la gran temporada 2021 que tuvo junto al Febase Performance.

Juan Garavaglia es el dueño del auto, Jorge Baliñas está a cargo del equipo y Néstor Lazarte en los impulsores, formando así una excelente estructura con la que Jorge Possiel pretende seguir escalando en los resultados.

Jorge Possiel lucirá el 15 en los laterales del Nissan March, que aún no tiene diseño definido para este campeonato.

La primera fecha del año se llevará a cabo entre los días 11, 12 y 13 de febrero en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Así como fue el inicio del certamen 2021.

Aún no están confirmados todos los escenarios de este nuevo año deportivo, pero sí serán diez fechas. La apertura será el 13 de febrero y el cierre tendrá lugar el 20 de noviembre.

“Encaramos el 2022 con todo. Terminamos el año con un podio y eso nos da muchas ganas de seguir. Nos mantenemos en la estructura del Febase Performance junto al Nissan, una marca con la que me siento muy cómodo y sé que podemos lograr grandes cosas. Gracias a mi familia que siempre me banca y a los sponsors que hace años me acompañan en este hermoso deporte” dijo Jorge Possiel.