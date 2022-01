Adolescente ratificó en Cámara Gesell los abusos que padeció en su vivienda

viernes 14 de enero de 2022 | 4:30hs.

A casi un mes de conocerse la fuerte denuncia que realizó una docente de Puerto Rico, quien presentó ante la Justicia local una serie de audios de WhatsApp de una de sus alumnas de 14 años que le narró que fue abusada sexualmente por un allegado a sus padres, recientemente se concretó la entrevista en Cámara Gesell con la víctima, quien ratificó lo expuesto en los mensajes de la red de mensajería instantánea y dio detalles específicos sobre los padecimientos que vivió de parte de su abusador.



En relación a este último, el hombre de 50 años y cuya identidad por el momento se preserva para no entorpecer la investigación, continúa en condición de prófugo y es intensamente buscado por la Policía de Misiones. Incluso, en su momento, su abogado defensor presentó un pedido de exención de prisión para el acusado pero fue rechazado oportunamente por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.



De acuerdo a los datos proporcionados por voceros vinculados a la pesquisa por este grave caso, trascendió que la audiencia entre la adolescente y profesionales en psicología del Poder Judicial se produjo el último lunes.



Según expresaron los voceros consultados, durante su relato la chica dio detalles específicos sobre el calvario que venía padeciendo desde hacía varias semanas y cada vez que el implicado venía de visita a su casa.



En primera instancia la víctima comentó que tras el último episodio vivido en su propia habitación sintió que debía hacer algo para salir de ese infierno. Y que por ello decidió enviar los mensajes a su profesora, quien horas más tarde fue quien se presentó ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional IV para denunciar los hechos de abuso.



En otro punto de su reconstrucción, la adolescente recordó un episodio en particular que se dio cuando su papá se encontraba mirando un partido de fútbol con el depravado. Y éste aprovechó un descuido del progenitor para meterse a su habitación y consumar un nuevo ataque.



Si bien los pesquisas recibieron algunas informaciones sobre supuestos lugares donde se encontraría el acusado, hasta ayer por la tarde el sospechoso permanecía en la clandestinidad.



Su familia perdió todo tipo de contacto con él, aunque un investigador que sigue de cerca el caso no pierde las esperanzas de que en los próximos días podría haber novedades del acusado.



Abuso en Puerto Iguazú

Otro expediente por abuso sexual, pero que se instruye en el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, también tuvo novedades recientemente.



Se trata del caso de una joven de 19 años que denunció haber sido abusada dentro de un hotel alojamiento de la Ciudad de las Cataratas, a finales de diciembre pasado, y por el cual hay dos implicados, uno de ellos detenido y el otro en condición de prófugo de la Justicia.



Con respecto a esta investigación, días atrás la víctima ratificó en sede judicial todo lo expuesto en su presentación ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional V.



Cabe recordar que por este hecho, el pasado 4 de enero, el único detenido que tiene la causa, de 19 años, se abstuvo de declarar ante el juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción de la citada ciudad.



El muchacho está tras las rejas desde el 1 de enero cuando al enterarse de la fuerte acusación en su contra decidió presentarse junto a su abogado ante la Policía.



En tanto que el otro implicado es hermano del padrastro de la denunciante. Según los investigadores, horas después del hecho, habría viajado a Buenos Aires en donde es buscado por la Policía. Aunque hasta ayer no habían trascendido novedades de su paradero.



El hecho de violencia contra la integridad sexual fue denunciado durante la mañana del pasado lunes 27 de diciembre. La víctima relató a los uniformados que todo ocurrió a la salida de un local bailable ubicado en pleno centro de la ciudad de Puerto Iguazú.



En su momento, la denunciante hizo público su testimonio en su cuenta de Instagram. Allí posteó fotografías de los jóvenes a los que denunció y contó detalles de lo que ocurrió esa mañana en la que “destruyeron su vida”, según describió.



Relató que salió a divertirse con sus amigas y al amanecer estaba compartiendo con unos amigos en la puerta del lugar cuando comenzó a sentirse mareada y desorientada. En ese momento el hermano de su padrastro, de nombre Ezequiel, se acercó y se ofreció a llevarla a su casa. Como era una persona de confianza, aceptó.



“Cuando me dijo que íbamos con otra persona en la moto le dije que no, pero me dijo que no había problema ir con su amigo, de nombre Juan, y accedí. Me desvanecí. Me desperté por el dolor, vi a Ezequiel arriba mío y me volví a de desmayar”, contó la denunciante en diálogo con El Territorio.



Según sostuvo en la denuncia policial, la joven no sabe en qué lugar ocurrió el abuso sexual con acceso carnal, aunque cree que fue en un motel debido a que vio un techo espejado. Tiene recuerdos vagos de algunas frases que dijeron los dos acusados, recuerda haber sido dejada en la esquina de la casa de su abuela, pero no recuerda qué pasó desde que salió del local bailable.