Lesionaron con un cuchillo a un conserje para robar 1.500 pesos

viernes 14 de enero de 2022 | 3:00hs.

“Fueron segundos, actuaron con mucha violencia y lastimaron al conserje. Gracias a Dios fue un corte superficial, pero pudo haber sido una tragedia. Todo por 1.500 pesos que había en la caja”, precisaron desde el hotel Edén II, respecto al robo que padecieron en la noche del último sábado.



El hecho se registró alrededor de las 22.30 en la recepción del emprendimiento ubicado en calle Bogotá y ruta nacional 14, de la ciudad de Oberá.



A esa hora se desarrollaba una fiesta privada en el patio del predio, ocasión en que dos delincuentes aprovecharon para abordar al conserje, quien resultó con un corte de arma blanca a la altura de las costillas.



Afortunadamente se trató de una lesión superficial, aunque el joven fue trasladado a la guardia de emergencias del Hospital Samic para las curaciones de rigor.



Según la denuncia radicada ante la Seccional Segunda por Lautaro R. (19), esa noche se hallaba de turno como recepcionista del hotel, conocido espacio donde también se realizan diferentes eventos y fiestas privadas.



En ese contexto, en un momento dado el conserje le abrió la puerta a un asistente al citado evento, circunstancia en la cual los ladrones aprovecharon para dar el golpe.



El primero en abordarlo le dijo que era un motomandados, con lo que ganó segundos para no llamar la atención de los concurrentes a la fiesta, tras lo cual apareció su cómplice.



Ambos tenían los cascos puestos y lo rodearon, uno de ellos le apoyó un cuchillo en la zona de las costillas y le exigió el dinero de la caja.



Los malvivientes lo amenazaron para no grite, por lo que el hecho pasó desapercibido para los asistentes al evento que se desarrollaba a pocos metros de la recepción.



Mal momento

Según manifestaron desde la gerencia en diálogo con El Territorio, casualmente minutos antes el encargado retiró el efectivo que había de la caja registradora y dejó sólo 1.500 pesos para cambio, entre billetes de 100, 50, 20 y 10 pesos.



Tras tomar el dinero los ladrones se dieron a la fuga en una motocicleta 110 centímetros cúbicos de color negra, según pudo apreciar el conserje, quien por la indignación del atraco sufrido atinó a correr a los delincuentes y alcanzó a lanzarles un par de piedras. Luego dio aviso a su jefe y llamaron a la Policía.



Si bien los autores del hecho usaban cascos, por lo que no fue posible observar sus rostros, el recepcionista detalló que uno de ellos mide alrededor de 1,70 metros de altura y es de tez morena; mientras que su cómplice mide aproximadamente 1,80 de altura, es de piel blanca, ojos claros y vestía una remera manga larga color gris y pantalón tipo jean.



Por las características del hotel, para cuyo ingreso a la recepción se debe tocar timbre, se cree que los ladrones estaban al tanto del desarrollo de un evento y aguardaron en las inmediaciones hasta que llegó un asistente tardío.



“Entre las 21 y las 21.30 llegó mucha gente, por lo que se ve que esperaron un rato más para que no haya tanto movimiento en el ingreso y aprovecharon. Hay cámaras de seguridad, pero la identificación se dificulta porque tenían cascos”, comentaron desde el hotel, al tiempo que ponderaron que el recepcionista sólo padeció una lesión superficial.



“Por suerte no tuvimos que lamentar víctimas entre los huéspedes del hotel o los concurrentes al evento, pero fue una situación muy fea”, agregaron.



La causa fue caratulada como robo calificado e interviene el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.

Inteligencia previa

Con relación a los autores del robo en perjuicio del hotel Edén II, fuentes de la Unidad Regional II de Policía indicaron que por el momento no existen pistas firmes al respecto, habida la dificultad para identificar a los autores del hecho.



En tanto, en diálogo con este diario, un vecino del lugar mencionó que alrededor de las 21 del sábado observó una moto negra estacionada a cincuenta metros del acceso al hotel. Al lado de la misma había dos personas con cascos, precisó.



“En ese momento no di importancia porque pensé que capaz iban a la fiesta del hotel. Pero ahora, con lo que pasó, pienso que capaz estaban campaneando para robar. El problema que tenemos acá es que las calles son muy oscuras. Ya hubo varios robos y la gente está con miedo”, alertó.



Respecto a los delincuentes, tras asaltar al conserje tomaron por ruta nacional 14, una vía de escape ideal por lo rápida y que conecta con diferentes puntos de la zona Centro.