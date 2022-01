Suspenden las visitas de un padre a su hijo por antivacuna

viernes 14 de enero de 2022 | 6:02hs.

En medio de la nueva ola de contagios por la variante Ómicron, los Estados buscan impulsar la vacunación en sus ciudadanos a través de políticas administrativas como el pase sanitario, pero también surgen nuevas restricciones desde otras áreas como el Poder Judicial.



En este sentido, en la ciudad de Quebec, Canadá, un juez suspendió los derechos de visita de un padre a su hijo porque el hombre es abiertamente antivacunas. En su decisión, el magistrado consideró anteponer el “mejor interés” del niño.



La resolución judicial, informada por el periódico Le Devoir, fue dictada el 23 de diciembre y suspende los derechos de visita del padre a su hijo, de 12 años, hasta febrero, a menos que tome la decisión de inmunizarse. “No sería en el mejor interés del niño tener contacto con su padre si no está vacunado y se opone a las medidas de seguridad en el actual contexto epidemiológico”, sostiene el fallo.



El caso surgió cuando el padre solicitó una ampliación del tiempo de visita que le correspondía en vacaciones. La madre del hijo rechazó el pedido al sostener ante la justicia que descubrió que su ex marido no estaba vacunado contra el Covid-19. Como prueba, la mujer presentó las posiciones expresadas por el hombre en las redes sociales.