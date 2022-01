Nuevos incendios ponen en vilo a la provincia y el riesgo es extremo

viernes 14 de enero de 2022 | 6:05hs.

El riesgo de incendios continúa siendo extremo para toda la provincia y las llamas se extienden cada vez a más municipios.



El miércoles por la tarde comenzó un incendio en la zona de Colonia Oro Verde, límite entre los municipios de Capioví y Puerto Rico.



Martín Recaman, subsecretario de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología, indicó a El Territorio: “En estos incendios la superficie afectada fue de 370 hectáreas, es el dato oficial aportado por la Policía de la Provincia”. Durante el transcurso del día se habló de alrededor 700 hectáreas consumidas, y en este contexto, comentó que posteriormente, con imágenes satelitales, se podrá determinar con exactitud la amplitud del daño.



“Por la mañana se hizo una guardia de cenizas, una recorrida para apagar pequeños focos que quedaban para que en la instancia del mediodía, que es la hora más complicada, este foco no se vuelva a encender”, agregó.



Bomberos de las dos localidades trabajaron arduamente hasta entrada la tarde en esta guardia junto con el apoyo de dotaciones de otros distritos que se acercaron, como Ruiz de Montoya y Jardín América.



Además, se había registrado un incendio en el barrio Ackermann de Capioví, que ya se pudo controlar.



Julio Rojas, jefe de bomberos voluntarios de Capioví, precisó a este matutino que se rescataron familias para que no se vean perjudicadas por el fuego y lograron salvar a doce casas que estaban prontas a ser consumidas por las llamas. El hombre contó también que el fuego se originó en cercanía a la aldea Tekoa y pasó al destacamento de Prefectura Naval Argentina, que se ubica en Oro Verde, por lo que debió ser evacuada, al igual que el club de pesca del lugar.



Por su parte, Nicolás Carrasco, segundo jefe de bomberos voluntarios de Puerto Rico, aseguró que “el fuego arrasó donde había malezas de mediana y baja altura, cítricos y eucaliptos”.



Con la vista puesta en Oro Verde, se le solicitó a la ciudadanía de Puerto Rico y Capioví colaborar con agua mineral, gaseosas, frutas y caramelos para llevar desde el cuartel hasta el lugar donde están trabajando los bomberos.



En Capioví, los vecinos realizaron una campaña para juntar donaciones y llevar estos elementos hasta el foco de incendio.



Por otra parte, a través de las redes sociales, desde la Unidad Regional Cuatro de Puerto Rico, con el objetivo de concientizar, publicaron fotos del trabajo diario junto a Bomberos Voluntarios, con recomendaciones para evitar incendios forestales.



“Evita fumar y arrojar fósforos, colillas o botellas rotas en el suelo ya que pueden ser un medio para generar fuego por la intensidad del sol. No arrojes basura en el monte, especialmente botellas y trozos de vidrio, porque actúan como un incentivo a la producción del fuego”, pidieron.



Además solicitaron evitar encender fuego en época de sequía y alertaron que “una columna de humo significa la posibilidad de un incendio forestal. Ante alguna emergencia no dudes en llamar al 911 o 101”, finaliza el posteo.



Recaman comentó que ayer se trabajó además en incendios en Garupá, Campo Viera, Santo Pipó, Azara, San José y Posadas, y hasta anoche los focos activos estaban en Colonia Gisela (perteneciente al municipio de Polana), San José, Apóstoles y en Posadas en el barrio Néstor Kirchner.



Colonia Gisela

Ayer desde tempranas horas de la mañana, Bomberos Voluntarios de Jardín América asistieron a Colonia Gisela, donde se reportó un incendio de gran magnitud y para las 19 se continuaba trabajando en el lugar.



Eduardo Ratti, jefe de la dotación, contó a El Territorio que es arduo el esfuerzo en la zona. “Somos en total doce hombres con tres unidades, además recibimos el refuerzo de personal de bomberos de Gobernador Roca que llegaron para combatir las llamas”.



“Es un incendio implantado con un frente de aproximadamente tres kilómetros, por lo que se perdieron varias hectáreas y una vez que se concluya con las tareas acá sabremos cuánto fue el total”, detalló.

Ante el intenso trabajo, los bomberos descansaron un momento. Foto: Esteban González

Se esperan lluvias en zonas Centro y Norte

Para hoy se espera una jornada muy inestable, con temperaturas cálidas. La zona Norte comenzaría con precipitaciones desde la mañana en algunas localidades y la zona Centro por la tarde, las cuales estarían acompañadas de descargas eléctricas y no se descartan posibles caídas de granizos, mientras que en la zona Sur estará parcialmente nublado. Mañana, en las zonas Norte y Centro estaría parcialmente nublado desde la mañana y pasado el mediodía tendrían precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, en tanto que la zona Sur estará despejada al inicio del día y por la tarde parcialmente nublado. Ayer, nuevamente, el riesgo de incendios llegó al nivel Extremo en todas las localidades de Misiones, según difundió el gobierno provincial. El miércoles, el Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia ígnea en todo el territorio de la República Argentina por el plazo de un año.

Con la información de corresponsalías Capioví y Puerto Rico