“Siempre fuimos para adelante, ese es el motor de la familia”

viernes 14 de enero de 2022 | 6:00hs.

Resistir, aguantar y seguir siempre adelante. Alejandro Mirones, guitarrista de la banda 2 Minutos – que esta noche dará un recital en el Club alemán en el marco del 10° aniversario de La Bionda- así definió a los 35 años que llevan haciendo música.



En una entrevista con Radioactiva, el músico destacó que el grupo del que forma parte es “una familia con altos y bajos, con momentos buenos y otros malos. Pero siempre unidos y tirando para adelante”. Quizá por eso el público siempre se siente tan identificado con ellos, y lo acompañan desde que comenzó el loco sueño de vivir de la música.



“Hoy, 2 minutos es una banda profesional. Pero en aquel entonces la idea era divertirnos. Se nos fue dando todo. Al principio queríamos trabajar y además ir tocando para pasarla bien. Pero cada vez se nos fue abriendo más la cancha al punto que llegó el momento en que tuvimos que decidir si queríamos dedicarnos de lleno a la música o dejarlo, y así nos metimos”, contó el Indio sobre los inicios de la banda que sigue convocando a su público de siempre, y al que se fueron sumando hijos, sobrinos y en algunos casos nietos. “Es raro porque uno toca hace mucho tiempo y no siente que pasa la edad. Pero es una realidad y ver en los shows a gente de nuestra edad que vienen con su familia es hermoso. Está bueno tocar para gente nueva, para nuevas generaciones”, reflexionó.



Siendo una banda no comercial “de esas que no aparecen todo el tiempo en canales de televisión”, el camino no fue fácil. Pero todo fluyó con trabajo y talento. Con el power del rock, la banda ha sobrevivido a todo: “Nos mantiene juntos el hacer lo que nos gusta. Somos contemporáneos a Maradona, a un golpe militar, a una democracia como la que tenemos, a una peste como la que hay. Somos contemporáneos a tantas cosas, y todo lo fuimos sorteando”.



Sobre lo que representa la cultura rockera y el empuje de la banda en una industria musical compleja y cambiante, el Indio destacó que suelen dejar que todo fluya de manera natural: “En las buenas y en las malas siempre fuimos para adelante. Ese es el motor de cualquier familia”.



Hoy, el grupo disfruta de las presentaciones y shows en vivo que volvieron a surgir tras la pandemia de covid y recorren el país presentando el último disco Amigos de lo ajeno, un proyecto del cual surgió también 45mm, un maxi de 4 covers de bandas punk. Hoy, para festejar el cumpleaños 10 del Templo del Rock, la banda se presentará junto a Doble Fuerza, Estado Vegetativo Congreso de Ratones y Marian y Los Cogollos.



El evento comenzará a las 20 y se llevará a cabo en el Club Alemán de Posadas (Corrientes 2540). Será un reencuentro con el público para compartir y escuchar buena música: “En 2019 fue la última vez que estuvimos en Posadasy la pasamos muy bien. Los esperamos a todos para disfrutar de una buena noche “, cerró ansioso.