El Celeste, con dos regresos

viernes 14 de enero de 2022 | 6:05hs.

Con los regresos del goleador Melvin Johnson y del base titular Nicolás De Los Santos, Oberá Tenis Club (OTC) recibirá esta noche a Unión de Santa Fe, en un partido válido por la zona Única de la Liga Nacional de básquet 2021/22.



El encuentro se disputará desde las 21, en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, con arbitraje de Gonzalo Delsart, Fernando Sampietro y Sebastián Vasallo.



El representante misionero viene de caer como local ante Platense por 87 a 79, ocasión en la que no contó con Johnson ni De Los Santos, quienes ya están a disposición del entrenador Fabio Demti.



Fernández, la baja

Como contrapartida, en la víspera se confirmó la baja por Covid-19 de Martín Fernández, quien deberá realizar el correspondiente aislamiento.



El miércoles el alero presentó los primeros síntomas y por la noche tuvo fiebre. Ayer fue testeado y dio positivo, por lo que se perderá el partido de esta noche y la gira de dos encuentros como visitante: el lunes ante San Lorenzo de Almagro y el miércoles frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.



Se trata sin dudas de una baja sensible para el Celeste, ya que desde su llegada Fernández se consolidó entre los titulares por su despliegue en defensa y su efectividad en ataque.



De todas formas, en el contexto actual de la pandemia, es de prever que haya más casos en los próximos días, tal como viene sucediendo en la mayoría de los equipos.



Sin ir más lejos, tras el triunfo del último domingo en Oberá, el club Platense confirmó tres positivos, lo que marca una tendencia creciente en la Liga.



Hasta el momento, el Celeste ostenta un record de 8 triunfos y 8 derrotas. En tanto, el rival de esta noche suma 6 victorias y 10 caídas.



En Unión juegan los ex OTC Cristian Schoppler y Maximiliano Martín, quien estuvo ausente por Covid en los últimos dos partidos.



Respecto a los retornos en el local, Johnson y De Los Santos son claves en la media cancha y potencian las aspiraciones del equipo. También el juvenil Franco Fragoso estará a disposición del DT, tras sortear el Covid.



Por otra parte, por disposiciones del gobierno nacional y provincial, para adquirir las entradas para este y los demás partidos será obligatoria la presentación del pase sanitario que acredite el esquema completo de vacunación, en cualquiera de sus formatos.