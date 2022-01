Casi 30 mil jóvenes de 16 y 17 años accederían al Progresar

viernes 14 de enero de 2022 | 6:04hs.

A fines de 2021, el gobierno nacional anunció la ampliación de las Becas Progresar para adolescentes de 16 y 17 años. Se trata de un aporte económico con condicionalidades de matriculación, asistencia y rendimiento académico.



A nivel nacional, más de 260 mil jóvenes de esta franja etaria ya se inscribieron, a un mes de haber ampliado la edad para este programa, según informó la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).



En este contexto, en Misiones son casi 30 mil los jóvenes de 16 y 17 años que estarían en condiciones de recibir este aporte. Radioactiva dialogó al respecto con Rosana Linares, subsecretaria de Educación de Misiones, quien explicó: “Aún se están inscribiendo online, es un trámite individual, y los potenciales estudiantes a recibir este beneficio rondan los 26 mil jóvenes misioneros”.



Además, a partir de este año, las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA) comenzarán a formar parte de las instituciones alcanzadas por las Becas Progresar, lo que permitirá que 3 mil alumnos de Misiones sean beneficiarios de este programa nacional. Se incorporarán 26 instituciones, cuyos alumnos podrán aplicar a esta beca que representa un incentivo para que los estudiantes finalicen sus estudios obligatorios.



“Nosotros apostamos a llegar al mayor porcentaje de jóvenes que están en condiciones de completar su escuela secundaria y que están dentro de los requisitos del Progresar”, destacó Linares.



Si bien la convocatoria estará abierta hasta el 31 de este mes, en marzo se volverán a abrir las inscripciones para aquellos que no pudieron hacerlo ahora. La inscripción se realiza a través de la web https://becasprogresar.educacion.gob.ar/.



Pueden postularse a las becas todos los jóvenes de 16 y 17 años que estén cursando la escuela pública y también aquellos que hayan visto interrumpidas sus trayectorias educativas durante la pandemia del Covid-19, pero que se comprometan a retomar sus estudios mediante una declaración jurada.



En todos los casos, el ingreso del grupo familiar al que pertenecen no debe superar los tres salarios mínimos, vitales y móviles. Asimismo, el monto del programa es de 5.677 pesos, se anualiza en 12 cuotas e incluye plus de 1.000 pesos del bono de Conectividad.



En relación a los mayores de 18 años, Linares señaló que la provincia cerró el 2021 con un total de 32.500 inscriptos. En el transcurso del año, el número prácticamente se duplicó, teniendo en cuenta que comenzó con 16.854 chicos. En detalle, 13.601 forman parte de la educación obligatoria, 11.032 son universitarios, 6.104 terciarios y 1.763 son de formación profesional.



Apoyo pedagógico

Por otro lado, Linares comentó que desde este lunes retomarán sus actividades los centros de apoyo pedagógico en 30 municipios y detalló que los jóvenes “van a tener asistencia escolar para las materias pendientes, pero también vamos a comenzar con los espacios recreativos y deportivos, dándole a enero un toque más distinguido, para que en febrero se retomen las actividades académicas y los chicos vuelvan a la escuela el 2 de marzo”.



Se trata de una experiencia que arrancó en la provincia el verano pasado con el objetivo de revincular a los niños y adolescentes que producto de la pandemia y la virtualidad habían perdido contacto con los establecimientos escolares. Los espacios son gratuitos y se trata de un trabajo conjunto entre Educación y los municipios.