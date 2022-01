Pico de consumo energético obligó al gobierno a priorizar el uso residencial

viernes 14 de enero de 2022 | 6:02hs.

El gobierno nacional acordó con las grandes industrias una reducción del consumo de energía eléctrica en los horarios pico (de 13 a 16) con el objetivo de evitar el colapso del sistema de distribución y la afectación con extensos cortes de luz en la actividad residencial.



El acuerdo fue producto de una reunión mantenida por funcionarios de la Secretaría de Energía y del Ministerio de la Producción con representantes del sector empresario y de las industrias ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), pero se podría replicar en las demás provincias en función de la situación energética y las necesidades que tenga cada una.



La decisión de restringir el servicio a las empresas para no resentir el consumo en los hogares fue tomada en medio de la ola de calor que azota al país y con la demanda de energía marcando un nuevo récord de 27.495 MWh (megavatio hora) de potencia a las 15.15 de ayer, cifra por encima de la anterior de 27.234 MWh registrada el último martes, una situación que se repite en varias provincias e incluso Misiones.



En Misiones

En medio de una jornada de altas temperaturas, en la provincia se registró ayer un récord histórico en el consumo eléctrico. Según datos brindados por Energía de Misiones, a las 15 se alcanzó un pico de 583,4 MWh, número que superó el anterior registro de 576,6 MWh el 11 de enero del año pasado. Buena parte del consumo se concentró en la Estación San Isidro, con 417 MWh y le siguieron las estaciones de Urugua-í con 74 y Andresito, con 20 MWh. De esta manera, en los últimos años fue superándose el pico máximo de demanda: tanto en 2019 como en 2020 el consumo casi alcanzó los 560 megavatios mientras que en 2017 como en 2018 se superó la marca máxima de 510 megavatios.



El secretario de Energía, Darío Martínez, explicó que la medida nacional fue adoptada para evitar traspasar el pico de demandas y sufrir cortes masivos como los que hace días afectaron a buena parte de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que sólo en el ámbito porteño dejaron a 700 mil usuarios sin luz. “Pedimos que morigeren el consumo en horarios pico en un contexto en el que se combinan dos factores: una ola de calor extremo y un consumo alto debido al aumento de la actividad económica de los últimos meses”.



En esa línea puntualizó que “fue necesario pedir el acompañamiento y la solidaridad del sector industrial que es el que mayor energía utiliza, alrededor del 30%, para que los hogares no sufran interrupciones” y aclaró que la medida será aplicada por las empresas que no tienen un ciclo continuo de producción (24 horas sin descanso) y que puedan disminuir su ritmo de laboral entre las 13 y las 16, aproximadamente. “Lo que queremos en esta primera instancia es que se reduzca la demanda y en ese sentido el sector dio una señal de acompañamiento a la decisión tomada por el presidente”.



Monitoreo

“La razón por la cual se convocó a la industria es porque se trata del sector que más recuperó la producción tras las aperturas de actividades que habían sido frenadas por la pandemia de coronavirus. En noviembre de 2021 hubo un crecimiento de la actividad industrial del 9,7% con lo cual alrededor del 68% de la capacidad instalada está en pleno proceso de producción”, argumentó por su parte el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien dijo en paralelo que “tanto la Secretaría de Energía como el Ministerio de la Producción están monitoreando la realidad de todas las provincias y conociendo el consumo de las industrias para que podamos tener la oportunidad de llevarlo a los límites que ya se soportaron sin generar mayores efectos”.

En cifras

583,4 MW El elevado consumo de energía eléctrica como consecuencia de la intensa ola de calor no es ajeno a Misiones, donde ayer a las 15 se registró una demanda récord de 583,4 MW.