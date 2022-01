Eminem celebró llegar a lo s 50 millones de seguidores

viernes 14 de enero de 2022 | 6:00hs.

Eminem es una de las máximas figuras del rap. A lo largo de carrera, el artista consiguió una gran cantidad de premios. Su nueva conquista fue superar una importante marca de suscriptores en YouTube. “Ahora, ¿Cómo diablos pasó esta metamorfosis? Desde las esquinas simplemente rapeando. 50 millones de suscriptores y contando”, escribió Eminem en Twitter.



El músico acompañó estas palabras con un video de 46 segundos que alegró a sus seguidores, con distintos fragmentos de sus clips más vistos en la popular plataforma.



Without Me, My Name Is, The Real Slim Shady y Stan son algunos de los que se pueden disfrutar. De fondo se escucha Without Me, uno de sus mayores éxitos.