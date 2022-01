Se registran aumentos en los valores de las bebidas en el comienzo de este 2022

jueves 13 de enero de 2022 | 13:00hs.

El verano junto con las altas temperaturas contribuyen a que las personas elijan bebidas refrescantes para pasar un poco mejor la ola de calor que azota al país.

No obstante, junto con el mayor consumo, también se registra un alza en los precios.

Carlos María Beigbeder, propietario de una empresa que comercializa bebidas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 que: “En líneas generales, no sólo las bebidas, enero es un mes donde, como la gente está de vacaciones, en la fábrica aumentan los precios”.

“Sin lugar a dudas el año pasado fue un año de mucha inflación, más de la que dice el gobierno y este año ya el mismo gobierno dijo que íbamos a estar cerca del 50% así que yo estimo que va a ser de vuelta de 3 o 4 por ciento mensual seguramente”, dijo.

Además comentó que ya se nota en la segunda semana de enero ese 4%, “lo que pasa que uno termina perdiéndole la percepción porque una gaseosa de primera marca está 200 pesos, 180, 220 y en esa diferencia el porcentaje es altísimo entre 180 y 220, la gente le pierde la percepción porque todos los días te cambian los precios”.

“Siempre pasa lo mismo para fin de año y enero, la gente brinda más y se junta más y con estos calores ni hablar. La cerveza se incrementa, el fernet se incrementa, la bebidas con alcohol que van a la heladera o al freezer se incrementan. Los vinos en esta época del año no se consumen prácticamente, la gente los rechaza porque hace mucho calor y optan por otras opciones”, acentuó.

Beigbeder agregó que el costo de la cerveza aumentó muchísimo, “estuvieron mucho tiempo con muy buenos precios, tenían ofertas realmente muy agresivas y hoy no sólo no alcanzan, sino que encima han subido los precios y sin dar abasto. Hay inconvenientes con el tema del covid y hay productos faltantes por la falta de vidrio, así que la combinación es compleja y eso hace que los precios hoy de la cerveza no sean tan acomodados como hace 6 meses, 8 meses atrás”.

“También la ocasión de consumo también cambió, hay ciertos productos que solo se consumen fuera de la casa y en determinado segmento de público y estrato social, esa gente estaba recluida y los precios se tenían que adecuar al mercado de ese entonces pero cuando empieza nuevamente el consumo el precio se separa nuevamente y vuelve a su estatus habitual”, remarcó.

Consumo de agua

El propietario de la empresa además aclaró que hay muchísimos faltantes de agua envasada, “no por el vidrio pero hay muchísima demanda de agua. Las principales marcas están con faltantes y entonces las segundas y terceras marcas están tomando un poco de participación del mercado pero lamentablemente no alcanza para todos y hay mucha gente que cree que el agua embotellada es mucho mejor y entonces pasan estas cosas”.

“Esto afecta también al precio final, está más cara. En Argentina los precios se van a mover entre 3 y 5 por ciento mensual de acá hasta enero del año que viene”, finalizó