Disminuyeron las filas para cruzar el puente internacional

jueves 13 de enero de 2022 | 8:00hs.

El cruce por el puente San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación (Paraguay), registró una mayor agilización en la jornada de ayer. De esta manera, se redujeron las casi 14 horas de permanencia en la fila, hasta bajar en promedio a unas dos horas para los autos y una hora, para el traspaso de colectivos, cuyos pasajeros en el reinicio del servicio también debieron permanecer en la unidad hasta seis horas para cruzar el viaducto internacional.

En primer lugar, todo indica que ayudó que desde la medianoche de ayer, Misiones retirara el centro de control sanitario ubicado en la cabecera de ingreso al país. En el primer día de vigencia de la medida, que apunta a que los viajeros que entren al país ya lo hagan con el test de PCR negativo hecho, se notó una merma en la fila de vehículos para traspasar la frontera. “Hoy (por ayer) mermó bastante el movimiento sobre el puente. Las filas ya no eran aquellas tan extensas que había, como era durante los primeros días del año”, indicó Cesar Duarte, jefe regional del Puesto de Control Migratorio de Encarnación, en diálogo con El Territorio. El funcionario del vecino país precisó que en horas de la tarde la fila para traspasar el puente internacional apenas superaba los 500 metros, es decir, se extendía al menos hasta la rotonda que conecta con la avenida Irrázabal.

“Notamos que la gran arremetida de gente tanto para los ingresos como para los egresos de Paraguay mermó, que eran personas que vinieron para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, explicó Duarte, al tiempo que consideró que en los próximos días espera que el viaducto recupere el movimiento que se registraba durante los primeros días de noviembre, para Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF).

Al mismo tiempo, planteó que “en los últimos días se observaron extensas filas para cruzar, pero entendemos que era un problema ajeno al nuestro porque el trabajo en Migraciones era ágil y atendiendo a las exigencias del Paraguay y de la Argentina”. Ello en referencia a la gran cantidad de viajeros que en los últimos días cruzó desde el vecino país a Posadas sin los requisitos sanitarios que exige la Argentina.

Como viene mencionando este matutino, desde que arrancó el 2022 se registraron importantes demoras en el ingreso al país por el corredor seguro San Roque González de Santa Cruz, en el marco del regreso de los viajeros que traspusieron la frontera para pasar las fiestas de fin de año en Encarnación. En este marco, buena parte de los viajeros cruzaron la frontera sin la prueba de PCR ni tampoco la declaración jurada, requerimientos que debían ser completados antes de hacer los trámites migratorios y generaba un cuello de botella en la cabecera argentina.

Nuevas medidas

Al no poder concretarse el traslado del centro de control sanitario a la cabecera paraguaya para que quien quiera ingresar a Posadas ya cuente con el test hecho, el martes, el Ministerio de Salud de Misiones resolvió el levantamiento del centro de control sanitario de Covid-19 sobre la cabecera posadeña con “la finalidad de agilizar el paso migratorio y evitar la aglomeración”. Lo previo representó un primer avance.

Ayer desde la empresa prestataria del servicio internacional también reconocieron que se agilizó mucho el tránsito en ómnibus, que bajó de casi seis a una hora.

Indicaron que se debe a tres motivos: que en Posadas no se testea más en el puente; que los residentes que van por 24 horas ya no tienen que presentar PCR, sólo pase sanitario que certifique dos vacunas y que Paraguay, desde ayer no pide PCR para ingresar. Además, se logró que Gendarmería colabore y gestione el avance de las unidades sobre el puente. Ello hizo que ahora el viaje tenga una duración aproximada de una hora.