Impactante incendio en un local de camping, pesca y caza de Posadas

jueves 13 de enero de 2022 | 5:15hs.

Durante la mañana de ayer se desató un incendio en un reconocido comercio de pesca, camping, armería y náutica ubicado sobre la avenida Uruguay de Posadas.



Minutos después de las 11, efectivos policiales de la Comisaría Tercera recibieron el aviso por un foco de incendio en el local comercial Weekend, ubicado frente a la dependencia policial mencionada.



En principio lograron evacuar a los empleados y empleadas del local, como así también a las personas que se encontraban en la vivienda ubicada en la planta alta del edificio, propiedad del dueño del comercio, Juan M. Ramos. En relación a ello, no se registraron heridos.



Además del rápido accionar de los uniformados, cuatro dotaciones de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y un camión cisterna se dirigieron al local comercial donde, luego de un intenso operativo, lograron sofocar el incendio que causó importantes daños materiales en la propiedad, según consignaron fuentes policiales.



En palabras del director de Bomberos de la Policía, el comisario Elías Chaga, la presencia de materiales combustibles, característica del comercio, preocupó a los uniformados, por lo que actuaron rápidamente para “poner todas las dotaciones y estrategias” para evitar mayores peligros en el área de los hechos.



El operativo, que duró alrededor de 50 minutos, permitió dejar fuera de peligro el lugar. Asimismo, se evitó la propagación del fuego hacia viviendas y locales lindantes.



Nuevo foco

Sin embargo, según consignaron fuentes oficiales, alrededor de las 15 horas, el personal de la Comisaría Tercera solicitó nuevamente la presencia de Bomberos en tanto que en el lugar se estaría avivando el principio de incendio sofocado en horas de la mañana.



En cuando al inicio del incidente, trabajadores consultados aseguraron que el fuego se inició en el fondo del local pero que el sector de armas y municiones no fue afectado. En caso contrario el incendio podría haber sido de una magnitud mucho mayor.



Según comentó un empleado de la mencionada firma, el hecho de que el local Weekend se encuentre frente a la dependencia policial permitió el rápido accionar de los uniformados y los bomberos, quienes llegaron en pocos minutos para controlar el fuego que se había transformado en un pesado humo negro que tiñó todo el lugar y puso en peligro a quienes se encontraron atrapados durante los primeros minutos del siniestro.



Si bien todavía no hay causas establecidas sobre lo que produjo el incidente ígneo, según algunas personas que estuvieron en el lugar de los hechos, el comercio tenía materiales inflamables sin el resguardo correspondiente.

El incendio comprometió gran parte de los artículos en venta del local Weekend. Foto: Nicolás Arce

Por su parte, los daños materiales registrados fueron la incineración de la parte posterior del local comercial, donde se hallaban importantes mercaderías y artículos de caza, pesca y camping.



Algunos de los elementos afectados fueron mesas de camping, sillones, silletas, sombrillas, conservadoras, kayaks, linternas, infladores portátiles, reflectores y placas de aglomerados. También se perdió una motocicleta 150 centímetros cúbicos.



Asimismo se registró la fisura de la pared medianera de la casa de motos Full Motos, ubicada en uno de los lados del comercio afectado.



Hasta el cierre de este matutino no se obtuvo conocimiento de la causa del incendio.