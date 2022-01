Por la sequía, hay poca producción y menos colonos en las ferias francas

jueves 13 de enero de 2022 | 5:00hs.

“Esto es lo único que me queda, si querés podés elegir y te hago precio”. “Jengibre no vas a conseguir, la seca quemó todo. Verdeo hay poco”. Las frases de uno de los dos feriantes que quedaban ayer a media mañana en la feria franca de Santa Rita resumen el panorama que se vive en la chacra misionera por estos días.



El calor, la poca humedad y los fuertes rayos del sol arrasan con la poca producción que se logra. Pese a que las ferias abren de 6 a 13, ayer pasadas las 10 la mayoría de los feriantes se había ido porque, la poca producción que traen la venden más pronto. Además, otros optan por no venir ya que no logran cubrir los costos entre traslado y la escasa cantidad de mercadería que cosechan.



“El tema de la producción está complicado. No se puede producir nada afuera, hace mucho calor, hay poca agua y mucha gente no está viniendo a la feria por la falta de productos”, explicó a El Territorio José Villasanti, presidente de Ferias Francas.



El panorama es desalentador e impacta de lleno en la economía diaria de decenas de familias que viven de lo que producen.



“Esta situación se da en general en toda la provincia. Hace unos días llovió un poco sobre Gobernador Roca y las colonias pero alivia un poco nada más. Falta más agua y humedad en el ambiente. El sol está muy caliente y la poca agua que hay se evapora rápidamente”, dijo Villasanti.



Los pozos, vertientes o tajamares están secos o con muy poca cantidad de líquido. Lo que se ve en las ferias o en los mercados concentradores es producción que se realiza bajo media sombra o con el método de la hidroponía.



La sequía está afectando a todas las plantaciones por igual y muchos productos que crecen terminan con menor tamaño o volumen del habitual.

Pese a la situación, la demanda de productos sigue siendo constante. Foto: Nicolás Arce

“Ahora todos los cultivos son afectados, lo único que queda o sobrevive es lo que se hace bajo plásticos o con riego. Afuera no se puede poner nada. Las pocas verduras de hoja que hay se están cuidando para poder traer algo a las ferias”, señaló el referente de los productores que llegan a la capital misionera desde toda la provincia.



Por su lado, Antonio Montorfano, director de Producción y Ferias Francas de la Municipalidad de Posadas, sostuvo que actualmente se ve “una merma de producción importante debido a la seca que estamos padeciendo. La merma se siente más en la producción de hoja, todo lo que es lechuga, acelga, cebollita de verdeo y perejil. Son productos que van a escasear, así que estamos tratando de paliar la situación”.



Para complicar aún más el panorama, la lluvia de los últimos días incluyó granizo en la zona de Olegario Víctor Andrade y Gobernador Roca, lo que afectó la infraestructura de los invernaderos, generando una pérdida más a los productores. “Por eso el Estado provincial los está asistiendo con nuevos plásticos. Pero la situación en general es complicada. Al margen de todo esto, la última lluvia que cayó ayudó un poco a frenar la seca. Pero va a haber escasez de hortalizas y hojas verdes”, contó Montorfano.



Pese a esta situación, indicó que las catorce ferias que hay en Posadas continúan abriendo en los días establecidos para cada una. “Siguen funcionando pero con menos productores. Un 20% de los feriantes dejó de venir por la falta de producción. Al haber menos producción hay menos feriantes y esto va a hacer que escaseen productos de estación”, comentó y agregó: “Igualmente el productor sigue trabajando y produciendo en sus invernaderos. Pero cuestan desarrollarse las plantas por el calor y la seca, por eso cuidan lo poco que logran”.



Perspectiva

Sabiendo que la situación persistirá lo que resta del verano, esperan ahora la asistencia que fue anunciada esta semana por parte del gobierno provincial para paliar la situación.



Se trata de créditos blandos de entre 100.000 y 200.000 pesos, con un año de gracia, a tasa del 0% y hasta 48 cuotas para devolverlo, dependiendo de las necesidades de los colonos, que en muchos casos registraron pérdidas totales de las cosechas.



La asistencia se dividirá en etapas y en la primera instancia se prevé alcanzar entre 1.000 y 1.200 productores, para la adquisición de bombas, mangueras, máquinas o plásticos para invernáculos, dependiendo de cómo los últimos eventos climáticos afectaron a los colonos.



“Hay que seguir y esperar que pase este clima. Ahora nos tocó una sequía muy fuerte. Pero hay que seguir trabajando. Ahora esperamos que pase esta situación y que llueva. Y aguardar hasta marzo que los días empiezan a ser más cortos y refresca y hacer todo de nuevo. Hay que prepararse para la producción de otoño, porque ahora producir es muy complicado”, finalizó Villasanti.

Pronóstico para estos días

Según el informe de la Dirección de Alerta Temprana, hoy amanecerá con temperaturas templadas, pero llegarán a ser calurosas en toda la provincia de Misiones durante el transcurso de la jornada.



En la zona Norte estará parcialmente nublado por la mañana y por la tarde podrían caer algunas lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Las zonas Centro y Sur estarán despejadas al amanecer y luego el cielo se presentará parcialmente nublado.



La temperatura mínima será de 26° en el Sur y 39° de máxima, en el Centro 23° de mínima y 38° de máxima y en el Norte 23° de mínima y 35° de máxima.



Mañana el día comenzará con precipitaciones aisladas desde la mañana en algunas localidades del Norte y por la tarde en el Centro, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y no se descartan posible caída de granizo. En el Sur estará nublado.



La temperatura mínima en el Sur será de 27° y la máxima de 36°, en el Centro la mínima rondará los 25° y la máxima 34° y en el Norte se espera 24° de mínima y 35° de máxima.