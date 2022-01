Inter y Lautaro, supercampeones

jueves 13 de enero de 2022 | 6:01hs.

En Milán, Inter y Juventus se vieron las caras con la misión de sumar un nuevo título oficial. Es que la Supercopa de Italia entregó un espectáculo cargado de figuras y emociones y terminó con un triunfo agónico del Nerazzurro de Lautaro Martínez.



A los 25 minutos del primer tiempo, el estadounidense Weston McKennie capitalizó un preciso centro de Álvaro Morata y puso al conjunto de Turín en ventaja.



La escasa reacción de Samir Handanovic contribuyó en la conquista del volante, quien festejó con un furioso descargo ante el público local.



Sin embargo, los comandados por Simone Inzaghi reaccionaron a través de una de sus máximas figuras: Lautaro Martínez. Una insólita infracción de Mattia De Sciglio sobre Edin Dzeko obligó al árbitro Daniele Doveri a sancionar la pena máxima.



Desde los doce pasos, el Toro no perdonó: 1 a 1. Con la barra cargada de potencia, el ex Racing ejecutó el penal con el empeine y dejó sin posibilidades a Mattia Perin.



Como la competencia no permite el empate, el cotejo continuó durante media hora más en el tiempo suplementario.



Para esas alturas Lautaro Martínez ya había sido reemplazado por Alexis Sánchez y Massimiliano Allegri había enviado a la cancha a Paulo Dybala en lugar del sueco Dejan Kulusevski.



Y fue justamente el chileno quien le puso cifras definitivas a la victoria del Inter para que celebre ante su gente.



En el último minuto, el delantero trasandino se encontró con la pelota en el área y, con mucha tranquilidad, definió para el definitivo 2-1, que desató la fiesta del dueño de casa.



Con esta conquista, el conjunto milanés ganó este título en seis ocasiones y lo logró luego de casi doce años, ya que la última vez en la que se había coronado había sido en agosto del 2010.



Juventus, por el contrario, no pudo repetir el título obtenido en la última edición y se quedó con 9 Supercopas, aunque de todos modos sigue siendo el más ganador del torneo, seguido por Milan con 7; Inter con 6; Lazio con 5; Napoli y Roma con 2; y Fiorentina, Parma y Sampdoria con una copa.