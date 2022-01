Para Vidal “existe intencionalidad política”

jueves 13 de enero de 2022 | 6:02hs.

María Eugenia Vidal, diputada nacional y ex gobernadora bonaerense, aseguró que no tiene “nada que ocultar” en el marco de la investigación por la Gestapo antisindical y aseguró que hay una “intencionalidad política” en la denuncia.



Luego de darse a conocer que fue imputada, Vidal salió a hablar al respecto y dijo estar a “disposición de la Justicia para que investiguen el entrecruzamiento pedido por la fiscal. No hay nada que ocultar. Tengo clara la intencionalidad política de esta causa y la incompetencia del Juzgado en este tema”.



“Era esperable que intentaran involucrarme en esta causa. Sabía que eso iba a suceder por los dichos del presidente y por el claro contenido político de la denuncia”, dijo Vidal al apuntar directamente al jefe de Estado, Alberto Fernández.



La fiscal federal de La Plata, Ana Russo, solicitó el martes un entrecruzamiento de llamadas entre la ex gobernadora bonaerense y 15 imputados, en el marco de la causa en la que se investiga la existencia de una “mesa judicial” en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para el armado de causas a gremialistas y amplió la acusación sobre el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros que fueron filmados en una reunión mantenida duante el gobierno de Macri.