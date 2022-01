El intenso calor expone a la muerte a más plantaciones y animales

jueves 13 de enero de 2022 | 1:30hs.

Las altas temperaturas esperadas para estos días están generando condiciones que pueden acelerar la muerte de animales y plantas. Meteorólogos recordaron que la combinación de factores climáticos están acentuando los efectos de la sequía en la producción. Y que los fenómenos son inéditos en los últimos años, mostrando el impacto del cambio climático que recuerdan registros de hace casi 100 años atrás.

Vale recordar que días atrás desde Comandante Andresito se estimó que muchas plantas de yerba mate quedaron muy dañadas y si no llovía en los próximos días era muy posible que se secaran totalmente. También se apuntó a la afectación del ganado con mortandad de terneros por afecciones relacionadas a las altas temperaturas y la escasez de agua y alimento.

En tanto sobre las condiciones extremas que está mostrando este verano, la comunicadora meteorológica Cindy Fernández del Servicio Meteorológico Nacional recordó que la suma de factores influye en la gravedad de la actual sequía. “Este verano está teniendo muy poca nubosidad, que es algo que puede estar favoreciendo que la radiación solar se sienta más. Y con respecto a lo que viene registrándose en la zona de Misiones hay que recordar que ya en diciembre tuvo días de muy altas temperaturas”, comentó en diálogo con El Territorio.

Recordó en tanto, que en base a los registros del SMN, “Puerto Iguazú reportó una ola de calor muy larga en diciembre, del 17 al 23 de diciembre, donde se tuvo seis días consecutivos de temperaturas altas de entre 35 y 37 grados, es un factor que también influye”, acotó.

Diferenció que esta semana “vamos a estar un poco peor, en general las temperaturas van a estar por encima de los 35 grados. En la zona Sur (de Misiones) estarán en los 39 grados. Las temperaturas mínimas también estarán altas, van a estar por arriba de los 23 grados, así que las noches van a seguir siendo cálidas. En cuanto a las precipitaciones se esperan algunos eventos de lluvia recién para fin de esta semana”.

Pese a las altas temperaturas que se esperan, la meteoróloga recordó que “por ejemplo Posadas ya registró (en años anteriores) días de enero con 41 o 42 grados. En Iguazú el valor más alto fue en 2020, cuando se superó los 40 grados”.

Regresa el clima de Quiroga

Para el ingeniero agrónomo y analista climático Eduardo Sierra, la afectación de los cultivos en la presente sequía alcanzará a todas las producciones que no tengan implementado un soporte con riego artificial. “El riesgo de los cultivos depende de la disponibilidad de riego que tengan. Seguramente las plantaciones de tabaco, forestal, y la ganadería son actividades que se van a resentir en la economía de Misiones. La sequía plancha mucho las pasturas y seguramente a los animales habrá que alimentarlos con algún cultivo externo”, comentó el profesional.

Sierra recordó que “en los últimos años aumentó este tipo de fenómenos, estas sequías fuertes. Sería interesante ver qué arroja un informe de cambio climático. La provincia tiene una economía agrícola muy particular en la yerba mate, té, cítricos, y el sufrimiento de estos cultivos depende de si tienen riego o no”, recordó.

Proyectó que para estos días las producciones “van a sufrir con este calorazo, posiblemente esto va a ser hasta el domingo que viene. Después las temperaturas ya se moderan. Es una ola de calor de mediados de enero que suele ocurrir. Este año, por la sequía, su afectación es más notoria”, comentó a El Territorio.

Detalló que para las plantas la suma de condiciones climáticas desfavorables puede incrementar el daño. “la baja humedad atmosférica, una alta radiación solar, es realmente muy perjudicial”.

Sierra analizó que “desde el 2008 a la fecha, en los últimos 15 años ha habido muchos episodios de sequía, no solamente estos, de repente es como que cambió el clima. Es parecido a lo que pasaba en la década del 30 y 40, que era un clima con tremendos calores. Más o menos desde 1976 al 2006 hubo años buenos en los que se pudieron hacer cosas que antes no se podían hacer. Si uno lee los relatos de Horacio Quiroga cuenta de unos calores o años de inundación como en (el cuento) Anaconda o entradas de aires frío como en los mensú, hay un cuento que es la insolación. Es decir son condiciones climáticas muy severas que ya se vieron antes”. z

La radiación solar una amenaza a pleno en verano

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), comentaron que no se está midiendo y no se tienen datos diarios de la radiación solar en Misiones. También semanas atrás desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) se había reconocido igual limitación. Pero a pesar de ello desde las entidades recordaronó que en la estación de verano en días sin nubosidad el daño potencial de este factor aumenta considerablemente.

“Lamentablemente nosotros no medimos la radiación solar UV en Misiones por lo que no estamos en condiciones de poder asegurar si ha habido aumento o no respecto a valores climatológicos. Lo que sí se puede asegurar es que los valores de índice UV responden a un comportamiento estacional de manera tal que en verano se presentan valores más altos que en invierno debido a la altura solar que el sol alcanza. Los niveles de radiación UV no están directamente relacionados con la temperatura, eso quiere decir que el riesgo ante exposición a la radiación solar UV es igual independientemente de la temperatura de ese día”, respondieron desde el SMN ante la consulta de El Territorio.

Recordaron en tanto que desde el SMN se publica diariamente un pronóstico estimado de índice UV, que puede servir para diversos sectores, como la medicina (para prevenir una exposición solar) o en diferentes empleos que se realicen al aire libre.

“El SMN publica en su página web los valores estimados del pronóstico de índice UV a 24 horas considerando dos situaciones: cielo despejado (sin nubosidad) y cielo con nubosidad (también pronosticada). Sin dudas que el mapa a cielo despejado representa la situación más riesgosa para la salud, y por ello es el mapa más utilizado en la toma de decisiones por ser el escenario más desfavorable. El índice UV es un parámetro estándar definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para dar a conocer a la población el riesgo asociado con la exposición a la radiación solar y los recaudos a tomar en función del valor publicado para un determinado momento”, explicaron.

Acotaron en tanto que “a partir del valor 11 se considera extremo pero cabe aclarar que en Argentina se alcanzan valores muy superiores durante el verano en gran parte del territorio. El valor del índice UV depende de muchos parámetros como la nubosidad, ozono, la época del año, el momento del día, albedo, etc. De acuerdo al valor (que es instantaneo) es el tipo de cuidado que debe tenerse”.

Desde el SMN detallaron por otra parte que los datos proyectados sobre radiación UV son ténidos en cuenta para varias actividades. “ Sabemos que el área de salud usa esta información de acuerdo a reuniones en común. Asimismo, recientemente se planteó un documento por parte de la Asociación de Higienistas de la República Argentina (AHRA) relacionado con riesgo laboral ante la exposición a la radiación solar UV en donde se plantea el uso de dichos mapas en la toma de decisión relacionada con el riesgo laboral”.