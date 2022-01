Cambio de equipo

jueves 13 de enero de 2022 | 6:01hs.

El piloto misionero Rudito Bundziak seguirá en el TC Mouras, pero cambiará de equipo y se sumará al Coiro Dole Racing, con el objetivo de pelear el título de la categoría.



El de Puerto Iguazú trabajó contrarreloj para llegar de la mejor manera al inicio de la temporada del TC Mouras, que será este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. En las últimas semanas culminó, en buenos términos, su vinculo con el Quilmes Plas, equipo con el que corrió 22 carreras (dos temporadas) y con el que consiguió su primera victoria en el TC Mouras.



Rápidamente y sin perder el tiempo, Bundziak llegó a un acuerdo con el Coiro Dole Racing, equipo campeón del TC Mouras, y solicitó a la ACTC el cambio de marca y ahora conducirá un Chevrolet que llevará motores de Martín Constanzo.



“Luego de hablar con los sponsor y la familia resolvimos quedarnos un año más en el TC Mouras y pelear el título para lograr el pase directo al Turismo Carretera (TC). Quiero primero agradecer al Quilmes Plas por estas dos temporadas, en las que sumé mucha experiencia y nunca me voy a olvidar que con ellos logré mi primera victoria en el TC Mouras”, aseguró el piloto de Iguazú al presentar el diseño del auto.



“En toda la pretemporada trabajamos muy fuerte en lo físico y dimos pasos firmes para llegar a un acuerdo con el Coiro Dole Racing, equipo que viene de salir campeón, y con el que apostaremos a lograr el título en esta temporada”, explicó Bundziak.



La temporada del TC Mouras, que tendrá 16 fechas, comenzará el fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. La actividad de la primera fecha se iniciará hoy con las pruebas extraoficiales y en las que Bundziak tomará contacto con su nuevo equipo. Mañana habrá otras tres tandas de entrenamientos.



El sábado será el turno del último entrenamiento y por la tarde será el turno de la clasificación que se podrá ver por la TV Pública desde las 16.30. El domingo irán las series y finales que se podrán ver por la TV Pública desde las 11.



Abente seguirá en el Turismo Pista

Por su parte, Juan Pablo Abente confirmó sus planes para la temporada 2022 que lo tendrá compitiendo en la Clase 2 del Turismo Pista, categoría que empezará su calendario el 13 de febrero en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.



Para encarar su segunda temporada en la Clase 2, Lucas Benincasa trabaja en los detalles finales de un flamante VW UP que será probado a fin de mes por el posadeño.



Será la quinta temporada de Abente en el Turismo Pista, luego de estar tres temporadas en la Clase 1 y saltar a la Clase 2 el año pasado.



“Los trabajos en el auto avanzan a buen ritmo la idea es probar a fin de mes en Olavarría. Ahora estoy concentrado en visitar a los sponsor y los amigos que siempre me apoyan para reunir el presupuesto que nos permita asegurar el regreso a las pistas y la posibilidad de hacerlo durante todo el año, contó Abente.



La temporada del Turismo Pista comenzará el 13 de febrero en Olavarría, tendrá diez fechas y contará con la televisación de TyC Sports y TyC Sports Play.