Darío Lopilato respaldó a Rivas

jueves 13 de enero de 2022 | 6:00hs.

“Yo amo a María Elena y la amé siempre”, dijo hace un tiempo Érica Rivas sobre el personaje que realizó en la ficción Casados con hijos tras la polémica generada al confirmar que no volvería a ser parte de la tira.



Darío Lopilato, quien interpretó a Coqui Argento y que sí está confirmado dentro del elenco en caso de que se pueda hacer la pieza teatral, habló de su relación con su colega tras la ruptura. “¿Hay actriz para reemplazar a Érica?”, le preguntó Juan Etchegoyen en Mitre Live y el actor se hizo el desentendido: “No tengo ni idea, no sé de eso. Sí puedo decir que es una excelente compañera y una gran mujer, pero hay decisiones personales y en eso no me meto”.