Polémica con J Balvin: recibió el premio “Artista Afrolatino del Año” sin tener raíces ‘afro’

jueves 13 de enero de 2022 | 6:00hs.

Mejor artista afrolatino... sin ser afrolatino. Una nueva controversia arropa al artista urbano J Balvin, quien recientemente recibió el galardón a mejor Artista Afrolatino por parte de la organización estadounidense Premios del Entretenimiento Africano (AEAUSA, en inglés).



El propio intérprete de Si te Atreves reaccionó sorprendido tras el anuncio, porque le fue concedido pese a no ser una persona afrolatina. Usuarios de redes sociales lo acusan de apropiación cultural, mientras señalan a la organización por no conceder el reconocimiento a otros artistas que sí pertenecen a esta comunidad.



“No soy afrolatino, pero gracias por darme un lugar en la contribución de la música afrobeat y su movimiento”, comentó el vocalista en una historia de su cuenta de Instagram que más tarde fue borrada.



La entidad Hasta ‘Bajo Project, dedicada a analizar la contribución cultural de la música urbana, opinó que la Aeausa debió incluir en la categoría a decenas de exponentes con raíces negras y caribeñas que nunca fueron resaltados por este aspecto. Entre estos destacaron al puertorriqueno Mike Towers y a la dominicana Tockisha.



Nina Váquez, una historiadora que forma parte del Hasta ‘Bajo Project, comentó que el colombiano ganó el premio por usar la música, dialecto, ritmos y vestuario de personas negras caribeñas, aun cuando otros músicos tienen mayor éxito, mejores letras y además son, precisamente, personas afrolatinas.



“La organización encargada de estos premios se ampara en que este es uno que no se basa en la raza, sin embargo lo llama “afro-latino”. El nombre en sí implica la presencia racial en la categoría”, sostuvo el Hasta ‘Bajo Project en un post de Twitter.



“El deber de Balvin debió ser rechazar el premio y explicar por qué no le correspondía”, agrega el grupo. Otra usuaria de Twitter, identificada como Alicia Sánchez, afirmó que haber otorgado el premio al exponente colombiano demuestra el predominio del mito del mestizaje en la cultura latina.



Ante las críticas, el presidente de la Aeausa, Dominic Tamin, publicó un video en la cuenta de Instagram de la entidad para justificar lo sucedido el fin de semana.



De acuerdo con el portavoz, el reconocimiento se otorga “no basado en la raza”, sino en la contribución a la cultura africana. “Puedes ser una persona negra latina y ser nominada. También puedes ser una persona blanca y ser nominada, así como tenemos a personas blancas que son africanas, así es como lo vemos”, añadió el portavoz de la organización sin fines de lucro fundada en 2015.



No es la primera vez que José Álvaro Osorio, nombre de pila de J Balvin, se ve involucrado en una controversia por el tema racial. En octubre el video de su canción Perra fue retirado de YouTube tras ser calificado como “sexista y racista”. La producción fue reprobada por personalidades como la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, y la propia madre del artista, Alba Mery Balvin.



El audiovisual mostraba a mujeres afrolatinas con cadenas en el cuello, bozal y arrodilladas mientras eran haladas por el músico. La pieza hacía una comparación entre el celo de la hembra canina y la mujer.



Balvin pidió disculpas por su video. “Quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra”, dijo.



Más tarde también fue objeto de críticas por el cantante René Pérez, alias Residente, del desaparecido grupo Calle 13, tras solicitar un boicot de artistas latinos a los premios Grammy. Según Balvin, esta premiación no “valora” a los exponentes del género urbano, aunque un año antes él mismo había recibido 13 nominaciones y no expresó reparos.



“Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, le increpó Residente en aquel momento.