Presentan nuevo amparo ante la Justicia Federal contra el uso del pase sanitario

miércoles 12 de enero de 2022 | 10:04hs.

El 5 de enero pasado un diputado provincial y un concejal de Juntos por el Cambio fueron los primeros en oponerse, por un supuesto cercenamiento de libertades, al uso del pase sanitario en Misiones, y por ello presentaron dos amparos ante la Justicia Provincial. Una semana después, el mismo diputado, Horario Loreiro, presentó el mismo amparo ante la Justicia Federal.

Loreiro, realizó esta segunda presentación en la secretaría Civil del Juzgado Federal de Oberá, contra la provincia de Misiones, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Gobierno. Esta lleva el número de expediente 31/2022, y allí se hacen planteos similares a la presentación de la semana pasada en la que se apunta contra la resolución de firma conjunta N°4369 y 870 del año 2021 del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Gobierno.

“Realizamos una nueva presentación para cubrir todos los espacios de nuestros reclamos como ciudadanos con derechos, somos muchos en la provincia que decimos no al pase sanitario, queremos que el Pase Sanitario deje de ser obligatorio en toda la provincia”, afirmó Loreiro.

Además, remarcó que “no soy anti vacuna, me parece bien que todo aquel que quiera pueda vacunarse, pero hay que tener en cuenta que aquel primer DNU que firmó el Presidente Alberto Fernández, aclaraba que las vacunas eran gratuitas, equitativas y voluntarias”.

En el documento presentado por el Legislador ante la Justicia se solicita al juez que: 1°) Se tenga por presentada acción de amparo contra la arbitraria e ilegal decisión del Gobierno de la Provincia de Misiones de cercenar los derechos y las libertades individuales tuteladas en la CN y en la Constitución de la Pcia. de Misiones, debidamente explicitadas, mediante la resolución de firma conjunta N°4369 y 870 del año 2021 del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Gobierno (CN 43; Const. Pcia. Misiones art. 17), imponiéndole el trámite previsto por Ley XII – N.° 2 (Antes Decreto Ley 368/67); 2°) Se dicte medida cautelar de no innovar dejando sin efecto dicha Resolución en todo el ámbito provincial, ínterin se tramita el presente proceso, dado que convergen el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho esgrimido; 3°) Se declare la inconstitucionalidad de las citada RMC haciendo en consecuencia lugar a la presente demanda; . 4°) Dejamos efectuada la reserva del art.14 de la ley 48; 5°) Se tenga prestada Declaración Jurada.

Los argumentos

Esto, argumentando que "el denominado Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid 19 en la República Argentina” (Anexo I Resolución n° 2882/2020) de fecha 30-12-2020 del Ministerio de Salud nacional, dispone en su artículo 6° que '…la vacunación será voluntaria'. Ello en sintonía con los 'considerandos' de dicha resolución, en uno de los cuales se especifica claramente 'que la vacuna contra COVID-19 provista por el Estado Nacional no será de aplicación obligatoria'".

Y se agrega que "idéntico es el caso del 'Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid 19- Misiones', que se puede observar en la página web del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, donde con letras rojas se puede leer la siguiente leyenda: “la vacunación se lleva a cabo en etapas de acuerdo a los grupos establecidos y se realiza en forma gratuita, equitativa y voluntaria'".

"Pues bien, el pase sanitario al prever las mentadas restricciones y severas sanciones para el caso de incumplimiento, convierte esta voluntariedad en una obligación, contraviniendo la letra del propio Plan Estratégico al que dice responder", explica Loreiro.

Además, según el Legislador, el uso del pase plantea una "discriminación de los vacunados y no vacunados". "El artículo 16 establece una inequitativa y arbitraria diferencia entre vacunados y no vacunados en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, asegura Loreiro. “Los vacunados podrán desplazarse libremente, acceder a comercios, realizar todo tipo de trámites presenciales, concurrir a clases y conferencias, etc. Mientras que los no vacunados, como ciudadanos de segunda categoría, verán cada día restringidos sus derechos en mayor medida", explicó

“El gobierno nacional nos dice que la medida dispuesta tiende a evitar la propagación del virus, permitiendo continuar con el proceso de apertura de las actividades, es decir, incurren en el absurdo de restringir para generar apertura”, cerró Loreiro.