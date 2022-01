Contactos estrechos con tres dosis y asintomáticos no necesitarán aislarse

miércoles 12 de enero de 2022 | 5:00hs.

La provincia de Misiones adoptó ayer nuevas medidas para testear y aislar a los casos positivos de Covid-19 o contactos estrechos. Tras una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) con ministros de Salud de todo el país en el que se fijaron lineamientos generales, en Posadas se reunió el Comité Científico de la provincia para adherir y adoptar algunas disposiciones locales.



Así, se informó que quedarán exceptuadas de hacer el aislamiento obligatorio las personas que sean contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19 y tengan tres dosis de las vacunas contra el coronavirus, con catorce días o más de la última aplicación, y se encuentren sin ningún síntoma.



Estas personas, en ámbitos donde se puedan mantener medidas de bioseguridad como uso de barbijo y ventilación cruzada, podrán volver a su actividad laboral debiendo cumplir cuidados personales: no concurrir a eventos sociales o masivos por diez días y controlarse a diario si se presentan síntomas relacionados al coronavirus, como cefalea, dolor de garganta, cansancio, tos, fiebre o pérdida de olfato, sostiene el documento que lleva la firma del vicegobernador, Carlos Arce, quien preside el comité.



En las personas sin síntomas que sean contacto estrecho de un caso positivo y tengan dos dosis de la vacuna anti Covid-19, con la segunda colocada en los últimos cinco meses, o que tuvieron coronavirus en los últimos 90 días, “se podrá evaluar en aquel personal definido como estratégico, disminuir el aislamiento estricto”. Y podrán hacerse, de manera opcional, un test de antígenos al quinto día.



Dentro de los estratégicos se entra, por ejemplo, el personal sanitario.



De manera estricta, estas personas deberán seguir con uso de barbijo y ventilación de los ambientes y no asistir a eventos sociales o masivos. También deberán estar atentos a la presencia de síntomas compatibles con coronavirus.



Se mantiene la indicación de cumplir diez días de aislamiento para quienes sean contacto estrecho asintomático y no se hayan vacunado o tengan el esquema incompleto (una sola dosis).



Test

“En el Cofesa, las 24 jurisdicciones llegamos a un consenso, por medicina basada en la evidencia, por el que quedarán exceptuados de realizar el test los mayores de 60 años que no estén sintomáticos. Sí se les hará test a las personas mayores de 60 años con síntomas” relacionados al coronavirus, explicó al respecto el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón.



También se testeará, sin importar la edad, a personas con comorbilidades como diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares, inmunodeprimidos, oncológicos, enfermedades autoinmunes o HIV y otros.



Además, resolvió el Comité Científico provincial que se eliminará la necesidad de realizar el test rápido a los contactos estrechos asintomáticos y a las personas asintomáticas.



“Hay personas que sin ningún síntoma se quieren testear por las dudas. Esas personas no necesitan testearse”, explicó Alarcón en radio República y agregó: “La Provincia en estos últimos días triplicó y en algunos lugares quintuplicó la cantidad de centros de testeos para test rápidos gratuitos, subsidiados por el Estado misionero, a la gente que tenía demanda de testearse por alguna razón”.



“Por eso es importante completar el esquema de vacunación, para poder ser eximido del aislamiento que desde mañana -por hoy- se va a eximir de aislamiento a estas personas que tienen esquema completo o las tres dosis”, sostuvo.



Y aclaró que en la reunión del Comité Científico estuvieron presentes el vicegobernador, Carlos Arce, referentes de salud como la infectóloga pediátrica Liliana Arce, el diputado provincial y médico Martín Cesino y el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza.



“Se llegó al consenso de adherir a esta disposición nacional y hacer modificaciones específicas para nuestra provincia por nuestra situación epidemiológica. Esto da claridad sobre quiénes deben acceder al test porque son las personas de mayor riesgo”, precisó.



Criterio sanitario

Por su lado, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, explicó que estas medidas “tienen un criterio sanitario, es una situación epidemiológica diferente y necesitamos sostener servicios y actividades en base a la evolución mundial y del país”.



Luego, señaló que estima que con esta estrategia “se acelerará la aplicación de las dosis de refuerzo”.



Durante el encuentro del Cofesa también se compartieron datos analizados por el Reino Unido sobre efectividad de vacunas, transmisibilidad y riesgo de internación por variante Ómicron, que indican que la efectividad para prevenir la enfermedad sintomática en personas que hayan pasado más de seis meses de cumplido su esquema primario es menor al 5% y en quienes hayan completado su esquema primario dentro de los seis meses es de entre el 15 y 20%, mientras que tras la aplicación de dosis de refuerzo, la efectividad para prevenir la infección es de más del 60%, y de casi el 90% para prevenir hospitalización.



Las autoridades sanitarias también indicaron que si bien la cantidad actual de casos triplica el mayor número alcanzado desde el inicio de la pandemia, esto no se traduce en un aumento similar de hospitalizaciones en unidades de terapia intensiva ni de fallecidos.



“Asimismo, el incremento de casos está acompañado de un mayor número de personas aisladas por ser contactos estrechos y esto pone en riesgo la respuesta de actividades esenciales como salud, seguridad y servicios e impacta en las actividades productivas”, explicaron desde Salud de la Nación.



Y sumaron: “Se decidió que las medidas sanitarias deben adaptarse a esta nueva etapa, en la que se priorice la salud y al mismo tiempo se puedan sostener los servicios esenciales”.

Vacunación pediátrica antes del inicio escolar

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, compartió ayer con sus pares provinciales detalles de la reunión que mantuvo con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la que “manifestó una apertura total de cada filial a trabajar en conjunto para seguir apoyando la vacunación contra el Covid-19”, y detalló en ese sentido los ejes de las estrategias definidas para avanzar durante enero y febrero en la vacunación del coronavirus y de calendario obligatorio a fin de maximizar las coberturas antes del inicio del ciclo lectivo.



La ministra fomentó la iniciativa de la coadministración de las vacunas contra el Covid-19 y las del Calendario Nacional para niños, con el fin de “no perder oportunidades de vacunación”.



Vizzotti enfatizó en la importancia de incrementar las coberturas del Calendario Nacional y, en ese sentido, anunció una distribución a todo el país de vacunas doble viral para adolescentes y adultos “para eliminar la posibilidad de volver a tener brotes de sarampión y rubéola”.

Aislamiento por contacto estrecho

Asintomáticos

VACUNADOS CON DOS O TRES DOSIS

Si tiene tres dosis de la vacuna y no presenta síntomas, no necesita aislarse y debe mantener uso de barbijo y ventilación de ambientes. Con dos dosis, podría estar exento si es personal estratégico; puede testearse al quinto día.

Asintomáticos

ESQUEMA INCOMPLETO O SIN VACUNAS

10 días de aislamiento desde el momento del último contacto.

Sintomáticos

Se recomienda testearse solamente a mayores de 60 años con síntomas o, sin importar la edad, personas con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, oncológicos o con HIV.

En ninguno de los dos casos está indicado el testeo para asintomáticos.