Eike ya está en Brasil para cumplir su condena

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:03hs.

Eike Conrad Dubal (25), joven detenido en Posadas para dar cumplimiento a pedido de captura internacional solicitado por Interpol, fue extraditado ayer a Brasil, donde deberá cumplir una condena por narcotráfico.



Como informó oportunamente este medio, el procedimiento había sido establecido para el 29 de diciembre, pero se postergó debido a inconvenientes en la logística de su traslado.



Finalmente ayer, mediante un proceso conjunto de autoridades argentinas y la Policía Federal, el joven fue alojado en una celda en la localidad de Sao Borja, de donde es oriundo.

El condenado llegó a Sao Borja en helicóptero. Foto: Policía Federal

Según detallaron fuentes ligadas al proceso, Eike fue entregado por Interpol Argentina a las autoridades brasileñas en Buenos Aires, ya que se encontraba alojado en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz. Desde allí tomó un vuelo comercial a Porto Alegre y después un helicóptero al destino final.



El brasileño fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por narcotráfico y corrupción de menores en abril del 2019. Es que la Policía Civil local lo detuvo in fraganti luego de venderle 4,76 gramos de cocaína a un menor de 15 años de edad en mayo del 2015.



Eike cumplía su condena en un régimen semiabierto, pero el 2 de agosto del 2019 no volvió más a prisión y pasó a ser un prófugo de la Justicia. Por ese hecho meses después se pidió el pedido de captura internacional por el que finalmente lo detuvieron en la capital de Misiones.



Según documentos judiciales a los que tuvo acceso este medio, el Tribunal de Justicia de Rio Grande Do Sul determinó que la fuga del recluso y el consecuente pedido de captura internacional consisten una falta grave, además de una evidente riesgo de fuga, por lo que ahora deberá cumplir su deuda con la sociedad mediante un proceso cerrado. Es decir, sin salidas.



En el vecino país le queda purgar el 95 por ciento de la pena, de acuerdo a los documentos citados. A esto hay que agregarle, se detalló, los accesorios por la fuga.



Eike fue quien aceptó el proceso de extradición, lo que agilizó los trámites. Como se dijo acá tiene emprendimientos comerciales y pretende terminar la carrera de medicina que inició en Santo Tomé, por lo que su intención es volver cuando cumpla su deuda con la sociedad brasileña.