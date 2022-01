Se abstuvieron los detenidos por el crimen de Mario Torres

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:03hs.

Las investigaciones sobre el homicidio de Mario Torres (61), atacado a golpes durante la noche del último jueves en el barrio Los Paraísos, avanzan firmemente. Durante la jornada de ayer, efectivos de la Dirección de Homicidios detuvieron a un sexto implicado, mientras que los otros cinco fueron trasladados al Juzgado para prestar declaración indagatoria.



Según detallaron fuentes con acceso al expediente a El Territorio, los implicados, entre ellos la ex cuñada de la víctima y señalada como quien inició el tumulto, fueron imputados por el juez Marcelo Cardozo por el delito de homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión. Cuando se les dio la oportunidad de dar su versión de los hechos, todos guardaron silencio.



Como viene informando este medio, la mujer fue identificada como Claudia E. (37), mientras que los demás implicados son Esteban B. (24), Rodrigo M. (30) y los hermanos Rodrigo N. (30) y Yonathan N. (17). Todos seguirán detenidos a la espera de determinaciones del Juzgado de Instrucción Uno.



A ese grupo se le sumó ayer un sexto implicado y un tercer hermano, Matías N. (26). Este joven fue localizado en el barrio Gottschalk, de Garupá, en horas del mediodía de la víspera y quedó alojado en la Comisaría Decimocuarta. Los familiares son apodados “bolleritos”, porque de pequeños vendían bollos.



Por ahora, queda detener a la pareja de la mujer, un hombre de 40 años que todavía se encuentra prófugo desde que ocurrieron los hechos. Varias dependencias de la Policía de Misiones procuran su paradero, ya que se considera la última pieza que falta en la pesquisa.



El hecho

Como viene informando este medio, el crimen ocurrió el último jueves en horas de la tarde, justo en frente al Caps barrial, en la intersección de las calles Miguel Güemes y 55. Allí vive Elma Benítez (86), quien recibió la violenta visita de su hija Claudia en aparente estado de ebriedad.



Doña Elma vive sola, pero como había estado varios días internada enferma, en el lugar estaban su nieta y otros familiares haciendo una limpieza integral de hogar.



Según su testimonio, Claudia la empujó e ingresó a los gritos al lugar en busca de algunos elementos. Algunas versiones dicen que quería buscar prendas de ropa, pero los investigadores sospechan que buscaba elementos de valor para poder venderlos, tal y como habría ocurrido en el pasado.



De todas formas no podía estar ahí debido a que estaba vigente una orden de restricción de acercamiento, en el marco de una causa por violencia familiar que se instruye en el Juzgado de Instrucción Siete.



Claudia estaba con su pareja y empezó a pelear con sus familiares dentro de la casa, donde incluso tomó un cuchillo. Entre empujones y gritos la situación fue escalando en violencia e hizo que varios vecinos se acercaran al lugar.



También llegó Mario Torres, porque además de Elma en el lugar estaba su hija.



Según reconstruyeron los investigadores al momento, la pelea se trasladó hasta la calle y ahí es donde Torres quedó en desventaja, ya que el grupo de jóvenes detenidos tomó partido por Claudia y se unieron contra él. El hombre cayó al piso y fue golpeado brutalmente a patadas, lo que habría causado la muerte.



El botellazo y las declaraciones

La autopsia reveló que tenía rotura de tabique nasal con hundimiento de cráneo, lo que habría causado el deceso. El hombre llegó a ser asistido y trasladado a un centro médico, pero no resistió las lesiones.



En la secuencia fue descrito también un botellazo en la cabeza de la víctima, atribuido a la pareja de Claudia, quien hoy se encuentra prófugo.



Ayer fuentes ligadas a la investigación expresaron que las testimoniales coinciden que el hombre erró ese golpe y que las pericias, tanto la autopsia como el análisis de los vidrios rotos, avalan esta versión



El viernes, al ser consultada por la presencia de su hija Claudia en su casa, doña Benítez dijo al El Territorio que “por borracha nomás vino, porque yo tengo una denuncia contra ella. Le hice una perimetral porque me pega. Me agarra el pelo y me arrastra por toda la casa, me golpeaba contra el piso. El otro día fui y le denuncié y le puse perimetral para que no se arrime. Hace como un mes que no venía, no la esperábamos”.



También tuvo palabras contra su yerno: “Es un chorro número uno, hace poco me robó la tele, agarró mercaderías. Marcelo venía y entraba a mi casa, me robó mercadería hace unos pocos días, me robó un televisor. Quise averiguar para comprar otro y no pude comprar”.