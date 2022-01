Instan a cuidar los reservorios de agua ante la sequía

miércoles 12 de enero de 2022 | 6:04hs.

El Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue, no se toma vacaciones y en Misiones el riesgo de contraer la enfermedad está siempre latente.



Si bien la escasez de lluvias y la seguía quizás disminuyen la probabilidad de que se formen criaderos en los patios a causa de ellas, hay otros espacios que son de alto riesgo, como por ejemplo los floreros con agua y los grandes recipientes que la gente usa, más en esta temporada, como reservorio del líquido vital ante los frecuentes problemas en el suministro.



La aparición de casos confirmados todavía es lenta en la provincia, en comparación con la temporada 2019/2020 donde la explosión se había dado ya en el mes de noviembre. Hasta el momento hay dos casos confirmados en la localidad de San Javier, que fueron dados a conocer el 10 de diciembre del año pasado. Estas personas fueron detectadas gracias al trabajo que las promotoras de salud realizan a diario, casa por casa. Los pacientes eran dos adultos que presentaban síntomas compatibles y al realizarse los análisis correspondientes, se confirmó que era dengue.



“Con el tema de las lluvias disminuyen los reservorios pero al haber dificultad con la provisión de agua en muchos lugares la gente empieza a acumularla en otros recipientes y ahí empieza otro problema. Son diferentes formas de criadero, una la que se forma en el patio por la lluvia, y esta por la acumulación por la sequía, estos últimos son grandes criaderos”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Fabricio Tejerina, director de Control de Vectores y Vigilancia Epidemiológica de Posadas.



Los cuidados de estos grandes reservorios son los mismos que con los recipientes pequeños que puedan haber en el patio, señaló Tejerina, pero lo fundamental es taparlos y resguardarlos bien. Ponerlos bajo techo y en la medida de lo posible cambiar el agua cada dos o tres días pero antes lavarlos y cepillarlos para sacar cualquier larva o huevo del mosquito.



Asimismo, tampoco olvidar el debido cuidado en los demás lugares con agua que puedan haber dentro del hogar como repartidos por el patio.



En lo que respecta a Posadas todavía en este 2022 no se realizaron intervenciones en los barrios ante cuadros sospechosos de dengue, no obstante a diario se recorren las distintas barriadas y se visita casa por casa llevando información y realizando descacharrado.



Sin embargo, ya se recibieron algunas consultas en las líneas habilitadas de la Municipalidad de Posadas sobre sintomatología. Las líneas son el 44-20183, del Instituto Municipal de Vigilancia y Control de Vectores; el 444-9026 de la Secretaría de Salud, o bien, al 0800-888-2483 del Centro de Atención al Ciudadano.



“Sabemos que es temporada alta y que pueden aparecer más casos, estamos preparados para eso pero por ahora venimos bien y no tuvimos ninguna intervención por caso sospechoso”, detalló Tejerina.



Por su parte en Andresito, los promotores de salud y agentes del municipio recorren a diario las viviendas y constatan gran cantidad de tanques con agua y presencia de larvas y huevos de mosquito.



En diciembre del año pasado, la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, había indicado que esta temporada podría haber un incremento en los casos de dengue en el país y en especial en las provincias que limitan con Brasil, como Misiones y Corrientes, dado que en ese país se vio un aumento de casos confirmados de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.